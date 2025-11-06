Elképesztő, mi történt a megalázó wimbledoni események óta

Meghökkentő volt az idei wimbledoni tenisztorna női döntője. Amanda Anisimova hiába próbálkozott, egyetlen játékot sem tudott összekaparni Iga Swiatek ellen. A Grand Slam-fináléban elszenvedett 6:0, 6:0-s vereség azonban nem törte meg az amerikai játékost, s még Swiateknek is visszavágott. Először a US Openen, majd szerdán Rijádban, a WTA-világbajnokság csoportkörének továbbjutásért zajló ki-ki meccsén.

Wimbledonban Iga Swiatek vigyora széles, Amanda Anisimova mosolya inkább kényszeredett volt, azóta fordult a kocka (Fotó: The Yomiuri Shimbun/AFP/Daisuke Urakami)

A zaklatott évek után első WTA-világbajnokságán szereplő Anisimova és Swiatek egyaránt kikapott az első két fordulóban Jelena Ribakinától, míg Madison Keyst mindketten legyőzték.

Swiatek sorozata megszakadt, Anisimova WTA-vb-elődöntős

Idén a WTA-vb előtt éppen Keys volt az egyetlen, aki szetthátrányból le tudta győzni Swiateket, még az Australian Open drámai elődöntőjében.

Azóta Swiatek egymás után 46 meccset nyert meg, ha övé lett az első játszma, ehhez képest a WTA-vb-n Ribakina után Anisimova ellen sem tudta megtartani az előnyét.

– Úgy éreztem, mindent megtettem ma, amit tudtam. Amikor ez nem elég, az azt jelenti, hogy találni kell valamit, ami javíthat a teniszemen. Jól éreztem magam fizikálisan, mentálisan és tenisz-szempontból is, jók voltak a körülmények. Nem értem, miért nem sikerült továbbjutnom a csoportból – mondta a csalódott Swiatek, aki 2023-ban megnyerte a WTA-vb-t, azóta viszont egymás után második alkalommal sem tudott bejutni az elődöntőbe.