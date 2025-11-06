Iga SwiatekBabos TímeaAmanda AnisimovaWTA-vb

Elképesztő, mi történt a megalázó wimbledoni események óta

Iga Swiatek nem jutott be a Rijádban zajló WTA-világbajnokság elődöntőjébe, miután a csoportkör utolsó fordulójában Amanda Anisimova szetthátrányból fordított ellene. A vb-újonc Anisimova néhány hónapja, a wimbledoni döntőben játékot sem nyert Swiatek ellen, azóta viszont már másodszor győzte le a lengyel teniszezőt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 10:47
Rijádban Swiatek gratulálhatott Anisimovának, az amerikai bejutott a WTA-vb elődöntőjébe, a lengyel nem Fotó: Anadolu via AFP/Artur Widak
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghökkentő volt az idei wimbledoni tenisztorna női döntője. Amanda Anisimova hiába próbálkozott, egyetlen játékot sem tudott összekaparni Iga Swiatek ellen. A Grand Slam-fináléban elszenvedett 6:0, 6:0-s vereség azonban nem törte meg az amerikai játékost, s még Swiateknek is visszavágott. Először a US Openen, majd szerdán Rijádban, a WTA-világbajnokság csoportkörének továbbjutásért zajló ki-ki meccsén.

Wimbledonban Iga Swiatek vigyora széles, Amanda Anisimova mosolya inkább kényszeredett volt, azóta fordult a kocka
Wimbledonban Iga Swiatek vigyora széles, Amanda Anisimova mosolya inkább kényszeredett volt, azóta fordult a kocka (Fotó: The Yomiuri Shimbun/AFP/Daisuke Urakami)

A zaklatott évek után első WTA-világbajnokságán szereplő Anisimova és Swiatek egyaránt kikapott az első két fordulóban Jelena Ribakinától, míg Madison Keyst mindketten legyőzték.

Swiatek sorozata megszakadt, Anisimova WTA-vb-elődöntős

Idén a WTA-vb előtt éppen Keys volt az egyetlen, aki szetthátrányból le tudta győzni Swiateket, még az Australian Open drámai elődöntőjében.

Azóta Swiatek egymás után 46 meccset nyert meg, ha övé lett az első játszma, ehhez képest a WTA-vb-n Ribakina után Anisimova ellen sem tudta megtartani az előnyét.

– Úgy éreztem, mindent megtettem ma, amit tudtam. Amikor ez nem elég, az azt jelenti, hogy találni kell valamit, ami javíthat a teniszemen. Jól éreztem magam fizikálisan, mentálisan és tenisz-szempontból is, jók voltak a körülmények. Nem értem, miért nem sikerült továbbjutnom a csoportból – mondta a csalódott Swiatek, aki 2023-ban megnyerte a WTA-vb-t, azóta viszont egymás után második alkalommal sem tudott bejutni az elődöntőbe.

Anisimova viszont újoncként ott van a négy között, s még arra is van esélye, hogy Coco Gauff elé ugorva a WTA-világranglista harmadik helyé zárja az évet.

– Édesanyám mindig mondja nekem, hogy „annyi háromszettes meccset nyertél idén, nagyon erős vagy, meg tudod csinálni”, erre gondoltam – árulta el a győzelme egyik titkát Anisimova.

A WTA-világbajnokságon csütörtökön véget ér a csoportkör, 13.00-tól Babos Tímea és Luisa Stefani párosa játszik hasonló ki-ki meccset az elődöntőért a címvédő Dabrowski, Routliffe kettős ellen, míg egyesben Arina Szabalenka, Jessica Pegula és Coco Gauff közül két játékos követi majd Ribakinát és Anisimovát az elődöntőbe.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.