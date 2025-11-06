ATP-vb: Sinner és Alcaraz kétfrontos csatája, de mi lesz Djokoviccsal?

A 2025-ös évet Jannik Sinner és Carlos Alcaraz uralta. Mindketten két-két Grand Slam-tornát nyertek, s a torinói ATP-vb előtt mind Alcaraz, mind Sinner több mint duplaannyi ranglistapontot gyűjtött az évben, mint az ATP-rangsorban harmadik helyen álló Alexander Zverev. 2025-ben egyetlen olyan tenisztorna sem volt, amelyen mind Alcaraz, mind Sinner ott volt a mezőnyben, de mégsem közülük került ki a végső győztes. Az ATP-vb az utolsó alkalom a riválisoknak, hogy véget vessenek a sorozatnak, hat teniszező próbálkozik ezzel, köztük vélhetően a hét ATP-vb-trófeájával csúcstartó Novak Djokovics.

A US Open serlege csak az egyik Carlos Alcaraz idei nyolc trófeája közül, de az ATP-vb előtt még nem biztos, hogy Jannik Sinner előtt év végi világelső lesz (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)

Mi az az ATP-vb?

Az évzáró csúcseseményt 1970 óta rendezik meg a férfi teniszezőknek. Értelemszerűen akkor még nem ATP-vb – hanem Masters Grand Prix – volt a neve, ugyanis a férfiteniszt igazgató ATP még nem is létezett. 1990-ben kapta meg a torna az ATP Tour World Championships elnevezést, amelyből azóta néhány változtatással már ATP Finals lett, a magyar sportsajtóban viszont megmaradt az 1990-es évekbeli elnevezésen alapuló ATP-világbajnokság elnevezés.

Az ATP-vb a tenisztornák döntő többségétől eltérően csoportkörös lebonyolítású, a nyolc résztvevőt két négyes csoportba sorsolják, körmérkőzés után mindkét csoportból az első két helyezett jut be az elődöntőbe.

Kik indulhatnak az ATP-vb-n?

Alapvetően az adott évben a világranglistapontok alapján legjobb nyolc versenyző kap lehetőséget, de ha van hátrébb álló adott évi Grand Slam-bajnok, akkor a nyolcadik helyezett kárára bekerül a mezőnybe. Legutóbb ezt a kitételt 2014-ben kellett alkalmazni, amikor a US Open bajnoka, Marin Cilic vehetett részt top 8-on kívüli játékosként a világbajnokságon.

Az idei lehetséges részt vevők listája

Carlos Alcaraz (spanyol, 11 050 pont), a Roland Garros és a US Open idei bajnoka

Jannik Sinner (olasz, 10 000), az Australian Open és Wimbledon idei bajnoka

Alexander Zverev (német, 4960), az Australian Open idei döntőse

Novak Djokovics (szerb, 4630), idén mind a négy Grand Slam-tornán az elődöntőben kapott ki

Ben Shelton (amerikai, 3970), a Canada Masters győztese

Taylor Fritz (amerikai, 3935), wimbledoni elődöntős

Alex de Minaur (ausztrál, 3935), a Washington Open bajnoka

Félix Auger-Aliassime (kanadai, 3845), három ATP 250-es tornát nyert idén

Lorenzo Musetti (olasz, 3685), a Roland Garros elődöntőse

Musetti egyelőre nem áll bejutó helyen, két esetben léphet mégis a mezőnybe: ha megnyeri a héten az athéni ATP 250-es versenyt, és ezzel megelőzi Auger-Aliassime-ot, vagy ha Djokovics tavalyhoz hasonlóan idén sem él a részvétel lehetőségével – a szerb erről saját bevallása alapján az athéni részvétele lezárulta után dönt majd.