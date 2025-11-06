Jannik SinnerNovak DjokovicsATP-vbCarlos Alcaraz

ATP-vb: Sinner és Alcaraz kétfrontos csatája, de mi lesz Djokoviccsal?

November 9. és 16. között Torinóban zajlik az ATP-világbajnokság, a legjobb férfi teniszezők évzáró versenye. A négy Grand Slam-torna mögött az ATP-vb a versenynaptár ötödik legrangosabb eseménye, amelyre mindössze az év legjobb nyolc teniszezője kap meghívást. A különleges, csoportkörös lebonyolítású versenyt tavaly az olasz Jannik Sinner nyerte meg, és idén is ő a legfőbb esélyes. Ott lesz a mezőnyben a Sinnerrel az év végi világelsőségért küzdő Carlos Alcaraz, s kvalifikált a mezőnybe az ATP-vb rekordbajnoka, Novak Djokovics is.

2025. 11. 06. 5:23
Novak Djokovics legutóbbi, 2023-as szereplése során megnyerte az ATP-vb-t, tavaly már Jannik Sinner lett a bajnok Fotó: AFP/Tiziana Fabi
A 2025-ös évet Jannik Sinner és Carlos Alcaraz uralta. Mindketten két-két Grand Slam-tornát nyertek, s a torinói ATP-vb előtt mind Alcaraz, mind Sinner több mint duplaannyi ranglistapontot gyűjtött az évben, mint az ATP-rangsorban harmadik helyen álló Alexander Zverev. 2025-ben egyetlen olyan tenisztorna sem volt, amelyen mind Alcaraz, mind Sinner ott volt a mezőnyben, de mégsem közülük került ki a végső győztes. Az ATP-vb az utolsó alkalom a riválisoknak, hogy véget vessenek a sorozatnak, hat teniszező próbálkozik ezzel, köztük vélhetően a hét ATP-vb-trófeájával csúcstartó Novak Djokovics.

A US Open serlege csak az egyik Carlos Alcaraz idei nyolc trófeája közül, de az ATP-vb előtt még nem biztos, hogy Jannik Sinner előtt év végi világelső lesz
A US Open serlege csak az egyik Carlos Alcaraz idei nyolc trófeája közül, de az ATP-vb előtt még nem biztos, hogy Jannik Sinner előtt év végi világelső lesz (Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill)

Mi az az ATP-vb?

Az évzáró csúcseseményt 1970 óta rendezik meg a férfi teniszezőknek. Értelemszerűen akkor még nem ATP-vb – hanem Masters Grand Prix – volt a neve, ugyanis a férfiteniszt igazgató ATP még nem is létezett. 1990-ben kapta meg a torna az ATP Tour World Championships elnevezést, amelyből azóta néhány változtatással már ATP Finals lett, a magyar sportsajtóban viszont megmaradt az 1990-es évekbeli elnevezésen alapuló ATP-világbajnokság elnevezés.

Az ATP-vb a tenisztornák döntő többségétől eltérően csoportkörös lebonyolítású, a nyolc résztvevőt két négyes csoportba sorsolják, körmérkőzés után mindkét csoportból az első két helyezett jut be az elődöntőbe.

Kik indulhatnak az ATP-vb-n?

Alapvetően az adott évben a világranglistapontok alapján legjobb nyolc versenyző kap lehetőséget, de ha van hátrébb álló adott évi Grand Slam-bajnok, akkor a nyolcadik helyezett kárára bekerül a mezőnybe. Legutóbb ezt a kitételt 2014-ben kellett alkalmazni, amikor a US Open bajnoka, Marin Cilic vehetett részt top 8-on kívüli játékosként a világbajnokságon.

Az idei lehetséges részt vevők listája

  • Carlos Alcaraz (spanyol, 11 050 pont), a Roland Garros és a US Open idei bajnoka
  • Jannik Sinner (olasz, 10 000), az Australian Open és Wimbledon idei bajnoka
  • Alexander Zverev (német, 4960), az Australian Open idei döntőse
  • Novak Djokovics (szerb, 4630), idén mind a négy Grand Slam-tornán az elődöntőben kapott ki
  • Ben Shelton (amerikai, 3970), a Canada Masters győztese
  • Taylor Fritz (amerikai, 3935), wimbledoni elődöntős
  • Alex de Minaur (ausztrál, 3935), a Washington Open bajnoka
  • Félix Auger-Aliassime (kanadai, 3845), három ATP 250-es tornát nyert idén
  • Lorenzo Musetti (olasz, 3685), a Roland Garros elődöntőse

Musetti egyelőre nem áll bejutó helyen, két esetben léphet mégis a mezőnybe: ha megnyeri a héten az athéni ATP 250-es versenyt, és ezzel megelőzi Auger-Aliassime-ot, vagy ha Djokovics tavalyhoz hasonlóan idén sem él a részvétel lehetőségével – a szerb erről saját bevallása alapján az athéni részvétele lezárulta után dönt majd.

Alcaraz vagy Sinner? Ki lesz az év végi világelső?

Gyakran az évzáró világbajnokságon dől el, hogy ki fejezi be a világranglista élén az idényt, s idén is ez a helyzet. Alcaraz van lépéselőnyben, akár már a csoportkör végére bebiztosíthatja az év végi világelsőségét, ha mind a három csoportmeccsét megnyeri.

Az ATP-vb-döntőbe jutás mindenféleképpen garantálná a spanyolnak az év végi elsőségét.

Ha esetleg Alcaraz egyik fenti feltételt sem teljesíti, Sinner akkor is csak vb-címe megvédésével orozhatja el riválisa elől a pozíciót. Akár Alcaraz, akár Sinner zárja az évet világelsőként, másodszor éri ezt el: a spanyol a 2022-es, az olasz a 2024-es idényt zárta korábban az ATP-világranglista élén.

Djokovics és Federer: az ATP-vb királyai

Ahogy már utaltunk rá: tavaly Jannik Sinner nyerte az ATP-vb-t, azonban ha az indulás mellett dönt, Novak Djokovics is úgy érkezik majd Torinóba, hogy a legutóbbi fellépése végső sikerrel zárult. 

Djokovics 2023-ban az elődöntőben Alcarazt, majd a döntőben Sinnert győzte le, s pályafutása során hetedik alkalommal nyerte meg az ATP-vb-t, amellyel megdöntötte a hatszoros győztes Roger Federer csúcsát – talán ez közrejátszik abban, hogy immár a tornát nem szokta a számára legfontosabbak közé sorolni.

Míg Djokovics és Federer az ATP-vb-n is rendre parádézott, a tenisz nagy hármasának harmadik tagja, Rafael Nadal sohasem nyerte meg a tornát, részben azért, mert azt rendre a számára legkevésbé kedvező fedett kemény pályán rendezik meg.

Az idei mezőnyből a hétszeres bajnok Djokovics és a tavalyi győztes Sinner mellett Zverev nyerte már meg az ATP-vb-t (2018, 2021). Fritz tavaly döntőt játszott, Alcaraz legjobb eredménye a 2023-as elődöntő. Auger-Aliassime és De Minaur egy-egy csoportkörös búcsút tud eddig felmutatni, Shelton, illetve a számára kedvező forgatókönyv esetén Musetti újoncként vehet részt az idei tornán.

Hol zajlik az ATP-világbajnokság?

Zsinórban az ötödik évben is Torino ad otthont az ATP-vb-nek, amelyet előtte 2020-ig tizenkét éven át London rendezett. Az ATP-nek 2030-ig szóló szerződése van a tornáról Olaszországgal, ám elképzelhető, hogy 2027-ben Torinóból Milánóba költözik az évzáró világbajnokság?

Mennyi pénz forog kockán az ATP-vb-n?

Az ATP-vb-n már a részvétel is kiérdemelt jutalom, s ez pénzügyi szempontból is igaz: aki három vereséggel zárja a tornát, az is 331 ezer dollárt kap a szereplésért. Minden csoportkörös meccs megnyerése 396 500 dollárt ér, az elődöntős győzelem már több mint egymilliót, a finálébeli siker több mint kétmillió dollárt hoz a konyhára.

Ha valaki veretlenül nyeri meg az ATP-világbajnokságot – ahogy tavaly Sinner tette –, akkor 5 071 000 millió dollárt (átszámítva több mint 1,7 milliárd forintot) kasszíroz.

Jannik Sinner tavalyi menetelése

 

