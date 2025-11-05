teniszNovak DjokovicsATP-vbATP-világbajnokság

Djokovics megkérdőjelezte az elnök szavait, mégis kihagyhatja a vb-t

Bár Angelo Binaghi szavai után biztosnak tűnt Novak Djokovics részvétele az ATP-világbajnokságon, a szerb kiválóság most tiszta vizet öntött a pohárba. A jelenleg az athéni ATP 250-es tenisztornán versenyző Djokovics elárulta, hogy csak a viadal befejezése után dönt az indulásról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 11:10
A szerb nem érti, honnan vette az információját Angelo Binaghi (Fotó: Fayez Nureldine)
Nem telt el huszonnégy óra Angelo Binaghi bejelentése óta, Novak Djokovics máris cáfolta az Olasz Teniszszövetség elnökének szavait. Binaghi egy tévéműsorban erősítette meg, hogy a szerb ott lesz a torinói ATP-vb-n, az érintettet viszont meglepetésként érte az elnök bejelentése.

Novak Djokovics az athéni verseny után dönt a tenisz-vb-indulásról
Novak Djokovics az athéni verseny után dönt a tenisz-vb-indulásról. Fotó: Anadolu via AFP/Kosztasz Baltasz

– Nem tudom, hogy honnan vette ezt az információt. Biztosan nem tőlem vagy a csapatomtól. 

Csak az athéni torna végén döntök a vb-indulásról

mondta Djokovics, aki már korábban beszélt arról, hogy a négy Grand Slam-viadal mellett csak a neki különleges jelentőségű tornákon indul a zsúfolt versenynaptár okozta terhelés enyhítése miatt.

A huszonnégyszeres Grand Slam-győztes klasszis már a tavalyi versenyen sem indult, s bár idén biztosította a részvételt, Binaghi nyilatkozatáig mindenki óvatos volt a témával kapcsolatban. Amennyiben végül az indulás mellett dönt, Djokovics tizenhatodszor lehetne ott a vb-n, amelyet eddig hétszer nyert meg, s ezzel rekordernek számít a férfiaknál.

 

Djokovics döntése többek sorsát befolyásolhatja

Az előző körben a chilei Alejandro Tabilót búcsúztató 38 esztendős kiválóság csütörtökön a portugál Nuno Borges ellen vív negyeddöntőt az athéni tornán. Djokovics szereplése nagyban befolyásolhatja Lorenzo Musetti világbajnoki esélyeit, a második helyen kiemelt olasz ugyanis kizárólag tornagyőzelemmel szerezhetne annyi pontot, hogy megelőzze a ranglistán Félix Auger-Aliassime-ot, s biztosítsa a helyét az ATP-vb-n. Persze Djokovics visszalépése esetén mindketten indulhatnának Torinóban.

 

