Djokovics megtörte az átkot, csak legyőzte a mumusát

Az athéni tenisztornának nincs komoly történelme, mégis egyszerű az oka annak, hogy Novak Djokovics részt vesz a versenyen. A verseny lényegében a Djokovics családé, amely idén vitte el Belgrádból a görög fővárosba. A szerb teniszezőnek egyben Athén lehetőséget biztosít arra, hogy felkészüljön a vasárnap kezdődő ATP-világbajnokságra. Djokovics első ellenfele a görögországi versenyen a mumusa, Alejandro Tabilo volt.

Alejandro Tabilo a korábbi két meccsén játszmát sem veszített Novak Djokovics ellen, Athénban viszont a szerb teniszező győzött. Fotó: Anadolu via AFP/Costas Baltas

Bizony, mumus, ugyanis Tabilo az első két meccsét egyaránt megnyerte Djokovics ellen, sőt még csak játszmát sem veszített a huszonnégyszeres Grand Slam-győztes klasszis ellen.

Athénban az első játszmában a chilei játékos kezdte az adogatást, Djokovicsnak kellett utána mennie. A tie breaket viszont megnyerte a szerb, a második szettet pedig már simán, 6:1-re hozta.