Djokovics megtörte az átkot, csak legyőzte a mumusát

Bejutott az athéni ATP 250-es tenisztorna negyeddöntőjébe az első kiemelt Novak Djokovics. A szerb klasszis 7:6, 6:1-re nyert a chilei Alejandro Tabilo ellen, aki korább két, Djokovics elleni mérkőzésén még csak játszmát sem veszített. A héten a görög fővárosban válik véglegessé az ATP-vb mezőnye.

Novak Djokovics harmadszor játszott Alejandro Tabilo ellen, s végre legyőzte a chilei teniszezőt Fotó: Anadolu via AFP/Costas Baltas
Az athéni tenisztornának nincs komoly történelme, mégis egyszerű az oka annak, hogy Novak Djokovics részt vesz a versenyen. A verseny lényegében a Djokovics családé, amely idén vitte el Belgrádból a görög fővárosba. A szerb teniszezőnek egyben Athén lehetőséget biztosít arra, hogy felkészüljön a vasárnap kezdődő ATP-világbajnokságra. Djokovics első ellenfele a görögországi versenyen a mumusa, Alejandro Tabilo volt.

Alejandro Tabilo korábbi két meccsén játszmát sem veszített Novak Djokovics ellen, Athénban viszont a szerb teniszező győzött
Alejandro Tabilo a korábbi két meccsén játszmát sem veszített Novak Djokovics ellen, Athénban viszont a szerb teniszező győzött. Fotó: Anadolu via AFP/Costas Baltas

Bizony, mumus, ugyanis Tabilo az első két meccsét egyaránt megnyerte Djokovics ellen, sőt még csak játszmát sem veszített a huszonnégyszeres Grand Slam-győztes klasszis ellen.

Athénban az első játszmában a chilei játékos kezdte az adogatást, Djokovicsnak kellett utána mennie. A tie breaket viszont megnyerte a szerb, a második szettet pedig már simán, 6:1-re hozta.

Djokovics megszakította a rossz sorozatát Tabilo ellen, s bejutott az athéni verseny negyeddöntőjébe.

 

ATP-vb: mi lesz Djokovics és Musetti sorsa?

Idén Djokovics mindössze egy tornát nyert, Genfben szintén ATP 250-es versenyt. Athénban viszont van egy játékos, akinek fontosabb lenne a trófea: az olasz Lorenzo Musetti csak a tornagyőzelemmel szerezne annyi pontot, hogy beverekedje magát a számára hazai, torinói ATP-vb mezőnyébe.

Musetti a második kiemelt, így Djokoviccsal csak a döntőben futhat össze. S ha a fináléban Musetti nem harcolja ki magának a helyét, még mindig bízhat abban, hogy a szerb tavalyhoz hasonlóan idén is visszalép a nyolcfős elittornától. Az Olasz Teniszszövetség elnöke már kijelentette, hogy Djokovics idén indul Torinóban, de ez majd akkor lesz biztos, ha a szerb tényleg megjelenik az olasz városban.

