Novak DjokovicsvilágbajnokságteniszrészvételTorino

Djokovics még tartogat egy meglepetést erre az évre, az olaszok nem örülnek neki

Vélhetően az egész teniszvilág felkapta a fejét az Olasz Teniszövetség elnökének a bejelentésére. Ugyanis Angelo Binaghi egy tévéműsorban közölte, hogy a jelenleg az athéni versenyen kedden 17 órától pályára lépő Novak Djokovics ott lesz Torinóban, az ATP-világbajnokságon. Ha ez tényleg igaz, akkor a szerb világsztár 16. alkalommal indul az évet záró vb-n.

Molnár László
2025. 11. 04. 11:59
Djokovics 16. alkalommal indulhat az év végi vb-n
Djokovics 16. alkalommal indulhat az év végi vb-n Fotó: AFP/Fayez Nureldine
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lassan-lassan véget ér az idei teniszszezon, ám nagyon fontos kérdésekre még várják a választ a sportág rajongói. Kik lesznek egyesben és párosban 2025 világbajnokai, illetve ott lesz-e Torinóban Novak Djokovics az indulók között. A 38 éves szerb tavaly kihagyta az ATP-vb-t. Idén is kvalifikálta magát a viadalra, hiszen negyedik a világranglistán. A tornán eddig 15 alkalommal vett részt, és hétszer meg is nyerte azt, amivel természetesen rekorder a férfiak között.

Novak Djokovics tavaly kihagyta, idén viszont az olasz teniszszövetség elnöke szerint ott lesz a világbajnokságon Torinóban
Novak Djokovics tavaly kihagyta, idén viszont az olasz teniszszövetség elnöke szerint ott lesz a világbajnokságon Torinóban     Fotó: AFP/Hector Retamal

 A volt világelső, 24-szeres Grand Slam-győztes játékos kedden, az előírt menetrend szerint 17 órakor lép pályára az Athénbe áttelepített ATP-versenyén, ahol éppen az a chilei Tabilo lesz az ellenfele, aki eddig kettőből kétszer legyőzte a szerb klasszist.

Djokovics ígéretet tett az olasz teniszelnöknek, hogy ott lesz Torinóban

Nos, ha hihetünk az Olasz Teniszszövetség elnökének, Angelo Binaghinak, már nem kérdés, hogy a szerb teniszező ott lesz-e az idei világbajnokságon. Binaghi ugyanis egy tévéműsorban megemlítette, hogy Djokovics ott lesz Torinóban, és pályára lép az ATP-vb-n.

Mindenkit megnyugtathatok, Novak Djokovics megerősítette a számunkra, hogy játszani fog Torinóban. 

Innentől kezdve a nyolcadik, még részvételt érő helyért továbbra is harcolhat a kanadai Félix Auger-Aliassime és az olasz Lorenzo Musetti. A személyes véleményem szerint Musetti megérdemli, hogy a legjobb nyolc között legyen, és ezt már 2024-ben kiérdemelte – idézte Binaghi szavait a Gazetta dello Sport.

Ebből az is kiderül, egyedül az olaszok nem örülnek felhőtlenül Djokovics indulásának.

A 2026-os ATP-vb résztvevői

  • Jannik Sinner
  • Carlos Alcaraz
  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton, 
  • Taylor Fritz, 
  • Novak Djokovics,
  • Alex de Minaur,
  • valamint Lorenzo Musetti vagy Félix Auger-Aliassime.

A világbajnokságot november 9–16. között rendezik Torinóban.

Novak Djokovics 2023-ban megnyerte az év végi világbajnokságot:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.