Djokovics még tartogat egy meglepetést erre az évre, az olaszok nem örülnek neki

Lassan-lassan véget ér az idei teniszszezon, ám nagyon fontos kérdésekre még várják a választ a sportág rajongói. Kik lesznek egyesben és párosban 2025 világbajnokai, illetve ott lesz-e Torinóban Novak Djokovics az indulók között. A 38 éves szerb tavaly kihagyta az ATP-vb-t. Idén is kvalifikálta magát a viadalra, hiszen negyedik a világranglistán. A tornán eddig 15 alkalommal vett részt, és hétszer meg is nyerte azt, amivel természetesen rekorder a férfiak között.
A volt világelső, 24-szeres Grand Slam-győztes játékos kedden, az előírt menetrend szerint 17 órakor lép pályára az Athénbe áttelepített ATP-versenyén, ahol éppen az a chilei Tabilo lesz az ellenfele, aki eddig kettőből kétszer legyőzte a szerb klasszist.
Djokovics ígéretet tett az olasz teniszelnöknek, hogy ott lesz Torinóban
Nos, ha hihetünk az Olasz Teniszszövetség elnökének, Angelo Binaghinak, már nem kérdés, hogy a szerb teniszező ott lesz-e az idei világbajnokságon. Binaghi ugyanis egy tévéműsorban megemlítette, hogy Djokovics ott lesz Torinóban, és pályára lép az ATP-vb-n.
Mindenkit megnyugtathatok, Novak Djokovics megerősítette a számunkra, hogy játszani fog Torinóban.
Innentől kezdve a nyolcadik, még részvételt érő helyért továbbra is harcolhat a kanadai Félix Auger-Aliassime és az olasz Lorenzo Musetti. A személyes véleményem szerint Musetti megérdemli, hogy a legjobb nyolc között legyen, és ezt már 2024-ben kiérdemelte – idézte Binaghi szavait a Gazetta dello Sport.
Ebből az is kiderül, egyedül az olaszok nem örülnek felhőtlenül Djokovics indulásának.
A 2026-os ATP-vb résztvevői
- Jannik Sinner
- Carlos Alcaraz
- Alexander Zverev
- Ben Shelton,
- Taylor Fritz,
- Novak Djokovics,
- Alex de Minaur,
- valamint Lorenzo Musetti vagy Félix Auger-Aliassime.
A világbajnokságot november 9–16. között rendezik Torinóban.
Novak Djokovics 2023-ban megnyerte az év végi világbajnokságot: