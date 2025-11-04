Babos TímeaMirra AndrejevaLuisa StefaniWTA-vb

Babos Tímea újabb drámai meccse Szaúd-Arábiában

A női teniszezők rijádi évzáró világbajnokságán befejeződött a csoportkör második fordulója, méghozzá Babos Tímea meccsével. A magyar játékos Luisa Stefani oldalán az első játszmát megnyerte Mirra Andrejeva és Diana Snajder ellen, aztán az orosz kettős egyenlített. A döntő rövidítés viszont az első fordulóval ellentétben ezúttal Babos Tímeáék sikerét hozta, így a magyar, brazil duó csütörtökön ki-ki meccset vív az elődöntőbe jutásért a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kettős ellen.

Babos Tímea és Luisa Stefani ki-ki meccset vívhat, csütörtökön a WTA-vb elődöntője lesz a tét Fotó: AFP/Philip Fong
Babos Tímea a legutóbbi három WTA-világbajnoki részvétele (2017, 2018, 2019) meg sem állt a párosok között a végső sikerig. Idén Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban a brazil Luisa Stefani oldalán hetedik kiemeltként szerepel a WTA-vb-n, amelynek első fordulójában Babos és Stefani döntő rövidítéses vereséget szenvedett. A második fordulóban, az orosz Mirra Andrejeva és Diana Snajder ellen is 1-1-es szettállás alakult ki.

A WTA-vb második fordulójában Mirra Andrejeva és Diana Snajder volt Babos Tímea és Luisa Stefani ellenfele. Fotó: Xinhua via AFP/Li Rui

Babosék 7:5-re nyerték az első játszmát, erre az orosz duó 6:2-es szettel felelt.

A döntő szett helyett párosban ilyenkor tíz pontig tartó döntő rövidítést játszanak a WTA-világbajnokság csoportkörében, s bár 3-1-es hátrányba kerültek, ezt Babosék végül 10-7-re megnyerték.

Babosék két forduló után a harmadik helyen állnak a csoportjukban, de ennek igazából nincs nagy jelentősége. Egyszerű ugyanis a képlet: ha nyernek csütörtökön a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi kettős ellen, akkor Babosék elődöntősök, ha nem, akkor kiesnek.

Szerdán mind egyesben, mind párosban hasonló lesz a forgatókönyv, a Steffi Graf-csoport csütörtöki zárása előtt viszont még Arina Szabalenka, Coco Gauff és Jessica Pegula továbbjutása sem biztos.

WTA-világbajnokság, Rijád

Páros, 2. forduló

Babos, Stefani (magyar, brazil, 7.)–Andrejeva, Snajder (orosz, 5.) 7:5, 2:6, 10-7

Liezel Huber-csoport, állás

  1. Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.) 2 győzelem/0 vereség (4-1-es szettkülönbség), már továbbjutott
  2. Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.) 1/1 (2-2)
  3. Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 1/1 (3-3)
  4. Mirra Andrejeva, Diana Snajder (orosz, 5.) 0/2 (1-4), már kiesett

Martina Navratilova-csoport

  1. Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett, 6.) 2/0 (4-1), már továbbjutott
  2. Veronika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.) 1/1 (3-3)
  3. Sara Errani, Jasmine Paolini (olasz, 1.) 1/1 (2-2)
  4. Asia Muhammad, Demi Schuurs (amerikai, holland, 8.) 0/2 (1-4), már kiesett

Egyes, csoportállások

Steffi Graf-csoport

  1. Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 2/0 (4-1)
  2. Coco Gauff (amerikai, 3.) 1/1 (3-2)
  3. Jessica Pegula (amerikai, 5.) 1/1 (3-3)
  4. Jasmine Paolini (olasz, 8.) 0/2 (0-4), már kiesett

Serena Williams-csoport

  1. Jelena Ribakina (kazah, 6.) 2/0 (4-1), már továbbjutott
  2. Iga Swiatek (lengyel, 2.) 1/1 (3-2)
  3. Amanda Anisimova (amerikai, 4.) 1/1 (2-3)
  4. Madison Keys (amerikai, 7.) 0/2 (1-4), már kiesett

 

