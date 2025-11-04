Babos Tímea újabb drámai meccse Szaúd-Arábiában

Babos Tímea a legutóbbi három WTA-világbajnoki részvétele (2017, 2018, 2019) meg sem állt a párosok között a végső sikerig. Idén Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban a brazil Luisa Stefani oldalán hetedik kiemeltként szerepel a WTA-vb-n, amelynek első fordulójában Babos és Stefani döntő rövidítéses vereséget szenvedett. A második fordulóban, az orosz Mirra Andrejeva és Diana Snajder ellen is 1-1-es szettállás alakult ki.

A WTA-vb második fordulójában Mirra Andrejeva és Diana Snajder volt Babos Tímea és Luisa Stefani ellenfele. Fotó: Xinhua via AFP/Li Rui

Babosék 7:5-re nyerték az első játszmát, erre az orosz duó 6:2-es szettel felelt.

A döntő szett helyett párosban ilyenkor tíz pontig tartó döntő rövidítést játszanak a WTA-világbajnokság csoportkörében, s bár 3-1-es hátrányba kerültek, ezt Babosék végül 10-7-re megnyerték.