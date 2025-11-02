Babos Tímeáék nagyon közel voltak a bravúrhoz a WTA-vb-n + videó

A WTA-vb-n a háromszoros világbajnok Babos Tímea és brazil partnere, Luisa Stefani – akiket a hetedik helyen emeltek ki a szervezők – a Liezel Huber csoportban elsőként a Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duóval csapott össze. A másodikként rangsorolt ellenfél ismerős volt nekik, mivel idén a Roland Garroson és Wimbledonban is találkoztak, és mindkétszer Siniakováék bizonyultak jobbnak.

Babos és Stefani a döntő rövidítésben maradt alul

A szaúd-arábiai csatában Stefani kétszer is elveszítette az adogatását, és mivel a remekül fogadó rivális később Babosék mindkét bréklabdáját hárította, 33 perc elteltével szettelőnybe került. A folytatásban a párosban olimpiai és tízszeres Grand Slam-bajnok Siniakova, valamint a két GS-trófeánál tartó Townsend harmadszor is elvette a dél-amerikai játékos szerváját, csakhogy a lendületbe jövő magyar–brazil duó 1:3-ról sorozatban öt gémmel kiegyenlített.

A párosoknál a harmadik szettet helyettesítő, tíz nyert pontig tartó döntő rövidítésben a stabilabb ellenfél 9-4-re ellépett, így 1 óra 27 perc elteltével végül ők ünnepelhettek.

Babosék a csoportban a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duóval és a Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer orosz duóval is megmérkőznek a csoportkörben. Következő találkozójukat kedden vívják Andrejeváék ellen.

A 32 esztendős, négyszeres GS-győztes Babos a negyedik vb-sikerével feljönne az örökrangsor harmadik helyére, az élen Martina Navratilova (13) áll, a második Pam Shriver (10), s a magyar teniszező Lisa Raymond és Billie Jean King mellé csatlakozna. A kvartettekből az első két helyezett jut az elődöntőbe.