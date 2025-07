Sinner figyelmeztette Alcarazt, hogy ő sem hibátlan

Noha ezúttal nem nyúzták egymást öt és fél órán keresztül, nem játszottak ikonikus ötszettest, azért a wimbledoni döntőjük ismét történelmire sikeredett. Jannik Sinner ugyanis a világon az első teniszező lett, aki egy Grand Slam-torna döntőjében képes volt legyőzni az eddig öt fináléból öt trófeát nyerő Carlos Alcarazt. Holott szinte semmi sem szólt az olasz játékos sikere mellett, ha csak az nem, hogy az eddigi egyetlen wimbledoni meccsüket, még a 2022-es viadal nyolcaddöntőjében éppen négy szettben Sinner nyerte: akkor 6:1, 6:4, 6:7 (6-8), 6:3 volt az eredmény, míg most 4:6, 6:4, 6:4, 6:4-re nyert a világelső.

Jannik Sinner nemes bosszút állt a párizsi vereségért Fotó: ANADOLU/Ray Tang

Sinner már négyszeres GS-bajnok, csak a Roland Garros hiányzik

Az olasz játékos már a juniorok között megmutatta, ha a fejlődése töretlen lesz, akkor a felnőttek között is sokra viheti. Ha most érne véget a pályafutása, már akkor is elmondhatná, nagyon sokra vitte, olyan sokra, hogy az csak nagyon kevesek kiváltsága. A 2024-es szezonban robbant be igazán, amikor Australian Openen előbb legyőzte a Melbourne-ben verhetetlennek tartott Novak Djokovicsot, majd a döntőben az orosz Danyiil Medvegyevet kétszettes hátrányból felállva, és megszerezte az első Grand Slam-bajnoki címét. Ezt követően három Masters 1000-es versenyt, a US Opent és az ATP-vb döntőjét is megnyerte, így senki sem csodálkozott azon, hogy az évet világelsőként zárta.

Idén előbb megvédte címét az Australian Openen – az örök ígéret Alexander Zverevet verve négy szettben –, majd jött a háromhónapos eltiltás. Visszatérését követően döntőbe jutott a Roland Garroson, ahol Alcarazzal minden idők egyik legnagyobb meccsét vívta.

Párizsban kiderült, nemcsak fordítani tud GS-fináléban kétszettes hátrányból, hanem kétszettes előnyből veszíteni is.

Sokan összezuhantak volna egy ilyen vereség után, ám Sinnert nem ilyen fából faragták: életében először eljutott a döntőbe Wimbledonban, és ha már „ott járt", akkor négy szettben legyőzte a spanyol riválisát és megszerezte a harmadik GS-helyszínen is a bajnoki trófeát. Ezzel mindkettőjüknek valamennyi borításon sikerült nyernie nagy tornán, ám amíg Sinner Párizsban, addig Alcaraz Melbourne-ben maradt trófea nélkül.

Jannik Sinner

életkor: 23 éves

világranglista: 1.

jobbkezes

eddigi pénzdíja: 41 566 997 dollár

négyszeres Grand Slam-bajnok, 20 tornagyőzelem

kétszeres Davis Kupa-győztes

289 meccset nyert eddig, 83-at veszített el

Sinner és Alcaraz uralja a férfi teniszt a legutóbbi hét GS-tornát ketten nyerték meg Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A világelső nem adja a trófeáját a spanyolnak

Sinner a győzelem utáni, még a pályán mondott szavai jól példázták, mennyire felnőtt már a világ legjobbja szerepre, ráadásul egy pillanatra sem titkolta, mennyire megélte és élvezte a pillanatot, a győzelem pillanatát.

Carlosszal szeretném kezdeni. Ismét egy hihetetlen torna volt, de köszönöm, hogy ilyen játékos vagy. Nagyon nehéz ellened játszani. A pályán csak erre a szintre próbálunk építeni. Csak így tovább, és törekedj rá, hogy legalább így teniszezz mindig. Tudom, hogy sokszor fogod még felemelni ezt a trófeát... De ne haragudj, ezt itt a kezemben már megtartom magamnak, hiszen neked már van kettő!

– idézte a Marca Sinner szavait.

Sinner statisztikája a négy GS-tornán

Australian Open: 6 indulás, 2 győzelem, 85%-os győzelmi arány

Roland Garros: 6 indulás, egy-egy elődöntő és döntő, 79%-os győzelmi arány

Wimbledon: 5 indulás, 1 győzelem, 83%-os győzelmi arány

US Open: 6 indulás, 1 győzelem, 77%-os győzelmi arány

ÖSSZESEN 23 indulás, 4 győzelem, 81 nyert 19 veszített meccs, 81%-os győzelmi arány

Jannik Sinner nagy álmát váltotta valóra a wimbledoni torna megnyerésével Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Nem tagadja, nehezen állt talpra Párizst követően

Sinner vélhetően alaposan megünnepli majd wimbledoni sikerét, ám előtte megkérdezte Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeit, nincs-e kedvük visszamenni a centerpályára, hogy ütögessenek egymással egy kicsit. Nem tagadta egy pillanatra sem, hogy ez egy nagyon különleges siker a számára. A győztes pont után hihetetlen érzés volt látnia a szüleit, a testvérét és az egész csapatát. Sokkal jobb, mint amikor ugyanezeket az embereket látta a Roland Garros fináléjának végét követően.

Érzelmileg nagyon nehéz vereséget szenvedtem Párizsban, de végül is mindegy, hogyan nyersz vagy veszítesz. Meg kell értened, mit rontottál el, el kell fogadnod a vereséget, és tovább kell dolgoznod. Én ezt tettem és nagyon hálás vagyok azért, hogy egészségesen tudok játszani és nagyszerű emberek vesznek körül. Bármelyik pillanat megváltoztathatja a meccset, szóval nagyon örülök, hogy nyugodt maradtam. A csapatommal a meccs előtt azt mondtuk, hogy soha nem gondoltuk volna, hogy itt leszek, amikor fiatal voltam. Lehetetlen álomnak tűnt, de most az álmomat élem – tette hozzá Sinner.

A döntő legszebb pillanatai: