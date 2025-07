Első wimbledoni döntőjében azonnal bosszút állt Párizsért a világelső

Végleg megtörtént az őrségváltás, és a Nagy Hármast követően megvan a férfi tenisz két új uralkodója. Az olasz Jannik Sinner és a spanyol Carlos Alcaraz – a férfiak világranglistáján az első és második helyen rangsorolt játékosok – közötti küzdelemben minden összetevő megtalálható, ami egy nagy rivalizáláshoz szükséges. Most Wimbledonban csaptak össze a fináléban , és ahogy korábban tette azt egymással Roger Federer és Rafael Nadal, ők is kihozzák egymásból a maximumot a pályán. Vasárnapi újabb nagy meccsüknek az volt a tétje, hogy a világelső Sinner pályafutása során először, vagy Alcaraz zsinórban harmadszor emelheti magasba a wimbledoni bajnoknak járó trófeát.

Carlos Alcaraz már harmadszor, míg Jannik Sinner először játszott döntőt Wimbledonban. Fotó: Daisuke Urakami/Yomiuri

Némi Alcaraz-fölény mutatkozik Sinner ellen a statisztikákban

Az idei Roland Garroson olyan finálét raktak a salakra, hogy sokan azonnal a Grand Slam-döntők egyik legjobb meccsének titulálták kettejük 12. egymás elleni meccsét. Sinner nagy lehetőséget hagyott ki, hiszen a játszmákat tekintve 2-0-ra vezetett, ám a spanyol innen tudott fordítani. Ha megnézzük a két ifjú világklasszis statisztikáit, azok egyelőre némi Alcaraz-fölényt mutattak a wimbledoni döntő előtt, kettejük rivalizálásában is a spanyol vezetett ekkor még 8-4-re.

Jannik Sinner

világranglista: 1.

életkor: 23 éves

GS bajnoki cím (egyéni): 3

tornagyőzelem: 19

Wimbledon győzelmi arány: 83 százalék

2005 győzelmi arány: 89 százalék

Carlos Alcaraz

világranglista: 2.

életkor: 22 éves

GS bajnoki cím (egyéni): 5

tornagyőzelem: 21

Wimbledon győzelmi arány: 92 százalék

2005 győzelmi arány: 91 százalék

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az elmúlt hét Grand Slam-tornát ők nyerték meg – Sinner kettő Australian Opent, egy US Opent és most már egy Wimbledont, Alcaraz kettő Roland Garrost és egy Wimbledont –, egyértelmű a fölény a többiekkel szemben. Ráadásul Sinner mostani döntőjével már elmondhatja magáról, hogy az utolsó négy GS-tornán egyaránt bejutott a döntőbe, míg Alcaraz – egyelőre – Melbourne-ben csak a negyeddöntőig jutott el, a másik hármat már megnyerte.

Jannik Sinner élete első wimbledoni döntőjébe jutott úgy, hogy az elődöntőben simán megverte a hétszeres bajnok Novak Djokovicsot. Fotó: Daisuke Urakami/Yomiuri

Jég kontra tűz – Borg és McEnroe XXI. századi változata

Sinner és Alcaraz ellentétes személyi jegyei egy másik nagy párharc főszereplőire emlékeztetnek, akik közel ötven évvel ezelőtt olyan rivalizálást hoztak létre a teniszben, amely most újjáéledt. Akkor Björn Borg volt a „jég” John McEnroe „tüzéhez” képest, és most Sinner vette át a hallgatag svéd szerepét, míg a színeket az amerikai helyett ezúttal Alcaraz hozza a párosításba.

– Folyamatosan arról beszélünk, hogy nagyon jó önismerete van, és mindent a helyén lát. Azt hiszem, ez az egyik oka annak, hogy itt meg tudta csinálni, amit meg tudott tenni és életében először döntőbe jutott. Megszakadt volna a szívem egy olyan döntő elvesztése után, ahol meccslabdái voltak, nem tudott volna azonnal talpra állni. Erre csak ő képes ebben a mezőnyben

– mondta Sinner edzője, Darren Cahill a BBC Sportnak.

Ugyan Alcaraz nem annyira lobbanékony, mint McEnroe, de rendkívül színes egyéniség a pályán. „Vamos”-t kiált, amikor nagy pillanatok adódnak a meccseken, és rendszeresen kimutatja érzelmeit sugárzó mosolyával. Éppen ezért sokkal népszerűbb a szurkolók körében. Ahogy az amerikai legenda, Billie Jean King mondta, megvan benne az X-faktor, a spanyol egy igazi előadóművész.

Alcaraz a nagy kedvenc, de Sinner élete formájában van

A két klasszis eddig egyszer találkozott Wimbledonban egymással, és Sinner azt a 2022-es nyolcaddöntőben 6:1, 6:4, 6:7 (6-8), 6:3-ra megnyerte. Ám azóta sok víz lefolyt a Temzén, és a bukmékerek szerint a vasárnapi döntőnek a spanyol volt a favoritja. Maga a 24-szeres GS-győztes, Novak Djokovics is Alcarazt tartotta esélyesebbnek, és az első játszma ennek megfelelően alakult. A címvédő spanyol sokkal magabiztosabban teniszezett, befutott minden labdát, és annak ellenére nyerte a szettet 6:4-re, hogy ő veszítette el először az adogatását. A másodikban viszont fordult a kocka, Sinner elővette a legjobb játékát, míg a spanyol jóval többet hibázott, így alig több mint másfél óra alatt 1-1-re állt kettejük csatája.

Sinner megmutatta, miért ő a világelső, immár Wimbledonban is nyerni tudott

A harmadik szettben az olasz ott folytatta, ahol a második játszmában abbahagyta: azonnal elvette Alcaraz adogatását, és ezúttal végig is vitte a brékelőnyét (6:4). Sinner ekkor több ászt (7-5) és kevesebb kettős hibát (1-2) ütött, mint ellenfele. A világelső 68 százalékban ütötte be az első adogatásait, amik mögött 84 százalékban a pontot is megnyerte, míg Alcaraz ezekben a statisztikai adatokban 43 és 77 százalékot tudott felmutatni. Sinner a nyerő ütésekben is jobb volt (15-9), ugyanakkor a hálónál a spanyol minden röptéjéből pontot szerzett (4/4), míg az olasz 12 alkalommal ment fel a hálóhoz és kilenc röptéje hozott csak pontot.

Ha valaki azt hitte, hogy Alcaraz ezúttal is képes lesz az olasz világelső ellen fordítani, mint nem is olyan régen a Roland Garros fináléjában, az ezúttal tévedett. Sinner megérezte a vérszagot, megint elvette a spanyol adogatását, és szinte hibátlan játékkal tartotta is az előnyét. Alcaraz mintha reményét veszítette volna, ugyan próbált kapaszkodni, de ha a világelső nem hibázott, a spanyol nagyon nehezen nyert pontot. A közönség Alcaraz mellé állt, hiszen érezte, ha tovább szeretne gyönyörködni a két sztár játékában, akkor a spanyolt valahogy magához kell téríteni. A címvédő el is jutott két bréklabdáig, de Sinner hárította és kiszerválta a meccset. Az olasz világelső ezzel felért a csúcsra Wimbledonban is.

Wimbledon, férfi egyes döntő: Jannik Sinner (olasz, 1.) – Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.