Ukrajnakoszovói határorosz-ukrán háborúRafaleszándéknyilatkozat

Fegyveres támadás Szerbia határán, szabotázs Lengyelországban, új milliárdok Ukrajnának

Maszkos fegyveresek lőttek szerb katonákra a koszovói határnál, Lengyelországban megrongálták az Ukrajnába tartó vasútvonalat, miközben Brüsszel újabb tízmilliárdokat készül Kijevnek átutalni. Zelenszkij népszerűsége zuhan, korrupciós botrány háborítja fel az ukránokat, Franciaország pedig száz Rafale vadászgép eladására készül az ukrán elnökkel. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 0:00
Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök Fotó: MAGALI COHEN Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Maszkos fegyveresek tizenöt lövést adtak le egy szerb járőrre a koszovói határ mentén található Debela glava katonai bázis közelében. A támadók hat terepjáróval menekültek Koszovó irányába. A katonák sértetlenek maradtak, azonban a lövedékek megsebesítettek egy szolgálati kutyát. Belgrád szerint az incidens ismét mutatja, hogy Koszovó újra Európa puskaporos hordója lehet, és a határ menti provokációk bármikor fegyveres konfliktushoz vezethetnek.

Újra parázs a szerb-koszovói helyzet
Újra parázs a szerb-koszovói helyzet (Fotó: AFP)

Szabotázs Lengyelországban: megrongálták az Ukrajnába tartó vasútvonalat

Lengyelországban megrongálták azt a vasútvonalat, amelyen keresztül hadianyagot és segélyt szállítanak Ukrajnának. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a helyszínre utazott, és kijelentette:

Ez példátlan szabotázs, amely közvetlenül Lengyelország és polgárainak biztonsága ellen irányul.

A szabotázs tovább nehezítheti az Ukrajnába tartó fegyver- és segélyszállítást.

Brüsszel: újabb milliárdok Ukrajnának

Ursula von der Leyen szerint Ukrajna további jelentős pénzügyi támogatásra szorul, és azt minden EU-tagállamnak közösen kell viselnie. A Bizottság olyan költségvetést szorgalmaz, amelyből a pénz azonnal mozgósítható.

A finanszírozás szükségességét azonban súlyosbítja az a korrupciós botrány, amelyben az ukrán elnök egyik bizalmasát, Mindicset („Karlsson”) azzal gyanúsítják, hogy energetikai szerződésekből szivattyúzott ki hatalmas összegeket, luxusingatlanában pedig aranyozott WC-t és bidét találtak.

Sokan már úgy fogalmaznak: az EU bármennyi pénzt küld, „le lehet húzni azon a bizonyos arany WC-n”.

Zelenszkij népszerűsége történelmi mélypontra zuhant

Jaroszlav Zseleznyak ukrán képviselő szerint 40 százalékot esett az ukrán elnök támogatottsága, és jelenleg kevesebb mint minden ötödik választó szavazna rá.

A lehetséges utód: Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka.

Szijjártó Péter brunei kollégájával találkozott

Szijjártó Péter brunei kollégájával folytatott tárgyalásán hangsúlyozta: „Nincs értelme pénzt és fegyvert önteni a megnyerhetetlen ukrajnai háborúba. A pénz egy jelentős része egy háborús maffia kezébe kerül.”

Magyarország továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és elutasítja az újabb fegyverszállításokat.

Történelmi fegyverüzlet készül Párizs és Kijev között

A nap végén Párizsban Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök „történelmi” szándéknyilatkozatot írt alá, amely szerint Ukrajna körülbelül száz Rafale szuperszonikus vadászrepülőt vásárolhat, valamint további fegyverrendszerekhez is hozzájuthat, köztük:

  • az új generációs SAMP-T légvédelmi rendszerhez,
  • radarrendszerekhez,
  • drónokhoz.

A megállapodás tíz évre szól, és a francia védelmi ipar egyik legnagyobb exportprogramja lehet.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: Hans Lucas)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőr

Döbbenetes

Bayer Zsolt avatarja

Ez ma „Német”ország…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.