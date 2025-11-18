Fegyveres támadás Szerbia határán, szabotázs Lengyelországban, új milliárdok Ukrajnának

Maszkos fegyveresek tizenöt lövést adtak le egy szerb járőrre a koszovói határ mentén található Debela glava katonai bázis közelében. A támadók hat terepjáróval menekültek Koszovó irányába. A katonák sértetlenek maradtak, azonban a lövedékek megsebesítettek egy szolgálati kutyát. Belgrád szerint az incidens ismét mutatja, hogy Koszovó újra Európa puskaporos hordója lehet, és a határ menti provokációk bármikor fegyveres konfliktushoz vezethetnek.

Újra parázs a szerb-koszovói helyzet (Fotó: AFP)

Szabotázs Lengyelországban: megrongálták az Ukrajnába tartó vasútvonalat

Lengyelországban megrongálták azt a vasútvonalat, amelyen keresztül hadianyagot és segélyt szállítanak Ukrajnának. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a helyszínre utazott, és kijelentette:

Ez példátlan szabotázs, amely közvetlenül Lengyelország és polgárainak biztonsága ellen irányul.

A szabotázs tovább nehezítheti az Ukrajnába tartó fegyver- és segélyszállítást.

Brüsszel: újabb milliárdok Ukrajnának

Ursula von der Leyen szerint Ukrajna további jelentős pénzügyi támogatásra szorul, és azt minden EU-tagállamnak közösen kell viselnie. A Bizottság olyan költségvetést szorgalmaz, amelyből a pénz azonnal mozgósítható.

A finanszírozás szükségességét azonban súlyosbítja az a korrupciós botrány, amelyben az ukrán elnök egyik bizalmasát, Mindicset („Karlsson”) azzal gyanúsítják, hogy energetikai szerződésekből szivattyúzott ki hatalmas összegeket, luxusingatlanában pedig aranyozott WC-t és bidét találtak.

Sokan már úgy fogalmaznak: az EU bármennyi pénzt küld, „le lehet húzni azon a bizonyos arany WC-n”.

Zelenszkij népszerűsége történelmi mélypontra zuhant

Jaroszlav Zseleznyak ukrán képviselő szerint 40 százalékot esett az ukrán elnök támogatottsága, és jelenleg kevesebb mint minden ötödik választó szavazna rá.

A lehetséges utód: Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi főparancsnoka.

Szijjártó Péter brunei kollégájával találkozott

Szijjártó Péter brunei kollégájával folytatott tárgyalásán hangsúlyozta: „Nincs értelme pénzt és fegyvert önteni a megnyerhetetlen ukrajnai háborúba. A pénz egy jelentős része egy háborús maffia kezébe kerül.”