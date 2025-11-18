OdesszaUkrajnaorosz légicsapásorosz-ukrán háború

LNG-t szállító hajót rongált meg egy orosz támadás Odessza térségében

Orosz dróntámadás rongált meg egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót az Odessza melletti Izmajil kikötőjében – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki szerint az LNG-t éppen a becsapódás pillanatában szivattyúzták ki, és a támadás miatt egy román határ menti település lakóit is evakuálni kellett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 1:02
Fotó: NINA LIASHONOK Forrás: NurPhoto
Cseppfolyósított földgázt szállító hajót rongált meg egy orosz támadás Odessza térségében – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn az X-en. A tárcavezető közlése szerint a hajóról éppen akkor szivattyúzták az LNG-t.

Az LNG szállító hajóból éppen szivattyúzták a gázt 
(Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto)

Az ukrán tárcavezető szerint a támadás miatt a szomszédos Románia egyik határ menti falvának lakosait evakuálni kellett.

Ukrán tisztségviselők szerint egy drón találta el Izmajil kikötőjében a török zászló alatt hajózó tankert, amely ennek következtében kigyulladt. Az Orinda nevű hajóból éppen akkor szivattyúzták ki a gázt. A 16 fős legénységet sértetlenül evakuálni tudták.

Oroszország terrorjának brutális eszkalációja nemcsak Ukrajnát, de szomszédainkat is fenyegeti. Ez alátámasztja a kollektív nyomásgyakorlás szükségességét, hogy Moszkva leállítsa háborúját

– írta Szibiha a közelebbről meg nem nevezett román falura utalva.

Az ukrán hatóságok szerint orosz légicsapásokban az ország keleti felében legkevesebb öten vesztették életüket. A mentőszolgálatok közölték, hogy hárman a Harkiv megyei Balaklija városban haltak meg egy lakóövezetet érő támadásban, 13 másik ember pedig megsebesült. További két civil Dnyipropetrovszk régióban halt meg.

Borítókép: Egy teherhajó Odessza közelében (képünk illusztráció) (Fotó: AFP)

 

