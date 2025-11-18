LNG-t szállító hajót rongált meg egy orosz támadás Odessza térségében

Cseppfolyósított földgázt szállító hajót rongált meg egy orosz támadás Odessza térségében – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn az X-en. A tárcavezető közlése szerint a hajóról éppen akkor szivattyúzták az LNG-t.
Az ukrán tárcavezető szerint a támadás miatt a szomszédos Románia egyik határ menti falvának lakosait evakuálni kellett.
Ukrán tisztségviselők szerint egy drón találta el Izmajil kikötőjében a török zászló alatt hajózó tankert, amely ennek következtében kigyulladt. Az Orinda nevű hajóból éppen akkor szivattyúzták ki a gázt. A 16 fős legénységet sértetlenül evakuálni tudták.
