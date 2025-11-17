Ukrajna és Hegyi-Karabah is terítékre kerül

A Magyar Külügyi Intézet (MKI) által szervezett EastSec Forum című konferencián kilenc ország tíz kutatója fogja megvitatni Kelet-Európa jövőjét. A felszólalók Oroszországból és Ukrajnából, az Egyesült Államokból és Belarussziából, Azerbajdzsánból és Örményországból, Georgiából és Szlovákiából érkeznek Budapestre, ezért a szervezők azt ígérik, a konferencia a legautentikusabb fóruma lesz az Európa keleti szomszédságát terhelő biztonság- és geopolitikai kérdéseknek.
Az első panelbeszélgetés az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségét, illetve a majdani konfliktusrendezés várható következményeit fogja áttekinteni.