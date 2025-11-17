Rendkívüli

Orbán Viktor: Tizenegy pontot fogadtunk el a kisvállalkozások érdekében – kövesse nálunk élőben! + videó

Magyar Külügyi IntézetEurópai UnióBudapestkonfliktusEgyesült ÁllamokSzlovákiakonferenciaÖrményországbékefolyamatGrúzia

Ukrajna és Hegyi-Karabah is terítékre kerül

Ukrán, orosz, amerikai, örmény, azerbajdzsáni, belarusz és georgiai kutatók is felszólalnak a Magyar Külügyi Intézet keddi konferenciáján, az EastSec Forumon. Terítékre kerül az ukrajnai háború rendezése, az örmény–azerbajdzsáni békefolyamat, az Európai Unió és Georgia kapcsolatainak válsága és Európa keleti szomszédságának biztonságpolitikai kilátásai. A Magyar Nemzet kérdésére dr. Kránitz Péter Pál, az MKI vezető kutatója, a konferencia egyik szervezője ismertette a konferencia programját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 10:41
A konferencián bemutatják a Magyar Külügyi Intézet három vezető kutatójának három elemzését Forrás: Magyar Külügyi Intézet/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Külügyi Intézet (MKI) által szervezett EastSec Forum című konferencián kilenc ország tíz kutatója fogja megvitatni Kelet-Európa jövőjét. A felszólalók Oroszországból és Ukrajnából, az Egyesült Államokból és Belarussziából, Azerbajdzsánból és Örményországból, Georgiából és Szlovákiából érkeznek Budapestre, ezért a szervezők azt ígérik, a konferencia a legautentikusabb fóruma lesz az Európa keleti szomszédságát terhelő biztonság- és geopolitikai kérdéseknek. 

Terítékre kerül az ukrajnai háború rendezése, az örmény-azerbajdzsáni békefolyamat és több fontos téma
Terítékre kerül az ukrajnai háború rendezése, az örmény–azerbajdzsáni békefolyamat és számos egyéb fontos téma. Fotó: AFP

Az első panelbeszélgetés az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségét, illetve a majdani konfliktusrendezés várható következményeit fogja áttekinteni. 

A beszélgetésen felszólal többek között a washingtoni Quincy Institute elemzője, Zachary Paikin, aki hosszú ideje a háború mielőbbi, kölcsönös garanciális rendszerekre épülő lezárását sürgeti. Szóhoz jut még Konsztantyin Bogdanov, az Orosz Tudományos Akadémia Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Nemzeti Kutatóintézetének vezető kutatója, Ruslan Bortnik, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, illetve Jarábik Balázs, a Minority Report alapítója.

A második beszélgetés a Baltikumtól a Fekete-tenger térségén át egészen a Dél-Kaukázusig tekinti át az Európai Unió keleti szomszédságának biztonság- és geopolitikai kihívásait. 

Felszólal Jevgenyij Preigerman, a Nemzetközi Kapcsolatok Minszk Párbeszéd Tanácsának alapító-elnöke, valamint a három dél-kaukázusi ország, Georgia, Örményország és Azerbajdzsán egy-egy vezető külpolitikai elemzője, Tornike Sarasenidze, Gevorg Melikján és Ruszif Huszejnov. 

A beszélgetésen terítékre kerül Belarusszia nemzetközi helyzete és a Nyugattal való konszolidáció lehetősége, a georgiai–európai konfliktus rendezésének lehetőségei, illetve az örmény–azerbajdzsáni békefolyamatot hátráltató legsúlyosabb nehézségek.

A konferencián bemutatják a Magyar Külügyi Intézet három vezető kutatójának három elemzését, amelyek javaslatokat tesznek az Európai Unió és az Egyesült Államok számára

a kelet-európai és dél-kaukázusi konfliktusok rendezésének, az azokat potenciálisan övező biztonsági és garanciális rendszerek felállításának lehetséges módszereire. 

 

Borítókép: A konferencián bemutatják a Magyar Külügyi Intézet három vezető kutatójának három elemzését (Forrás: Facebook/Magyar Külügyi Intézet)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu