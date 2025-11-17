Ukrajna és Hegyi-Karabah is terítékre kerül

A beszélgetésen felszólal többek között a washingtoni Quincy Institute elemzője, Zachary Paikin, aki hosszú ideje a háború mielőbbi, kölcsönös garanciális rendszerekre épülő lezárását sürgeti. Szóhoz jut még Konsztantyin Bogdanov, az Orosz Tudományos Akadémia Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Nemzeti Kutatóintézetének vezető kutatója, Ruslan Bortnik, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, illetve Jarábik Balázs, a Minority Report alapítója.

A második beszélgetés a Baltikumtól a Fekete-tenger térségén át egészen a Dél-Kaukázusig tekinti át az Európai Unió keleti szomszédságának biztonság- és geopolitikai kihívásait.

Felszólal Jevgenyij Preigerman, a Nemzetközi Kapcsolatok Minszk Párbeszéd Tanácsának alapító-elnöke, valamint a három dél-kaukázusi ország, Georgia, Örményország és Azerbajdzsán egy-egy vezető külpolitikai elemzője, Tornike Sarasenidze, Gevorg Melikján és Ruszif Huszejnov.

A beszélgetésen terítékre kerül Belarusszia nemzetközi helyzete és a Nyugattal való konszolidáció lehetősége, a georgiai–európai konfliktus rendezésének lehetőségei, illetve az örmény–azerbajdzsáni békefolyamatot hátráltató legsúlyosabb nehézségek.