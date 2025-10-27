Georgia: intő példa Ukrajna és az Európai Unió számára

Georgia politikája kapcsán Kránitz Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója arról beszélt, hogy Georgia a nyugati integráció mintaképe volt, ám a háború és a politikai válság eltérítették ettől az úttól.

Irakli Kobakhidze georgiai miniszterelnök (Fotó: AFP/Giorgi Arjevanidze)

Ma Ukrajnához hasonlóan mindkét ország ugyanazzal a kérdéssel küzd – miként őrizheti meg szuverenitását a nagyhatalmi érdekek között lavírozva.

Tulajdonképpen nem tört meg a reformfolyamat, hiszen Georgia ma is az élen jár a gazdasági liberalizációban és a korrupcióellenes küzdelemben a teljes posztszovjet térségben

– hangsúlyozta lapunknak a Kaukázus-szakértő.

Mint elmondta, Georgia a Transparency International 180 országot felsorakoztató korrupciós-percepciós listáján az 53. helyen áll – ezzel maga mögé utasít olyan uniós tagállamokat is, mint Lengyelország, Görögország vagy Szlovákia.

A szakértő hozzátette:

A Heritage Foundation gazdasági szabadságot vizsgáló rangsorában Georgia a 32. helyen szerepel, olyan államokat megelőzve, mint Belgium. Az állami költségvetés tekintetében a grúz kormányzat működése immár évek óta a legátláthatóbb az egész világon.