georgiaukrajnaválasztás

Ukrajna beavatkozna a georgiai választásokba

Robbanóanyagot szállítottak ukrán állampolgárok Georgiába. A georgiai állambiztonsági szolgálat (SSSG) szerint Ukrajna terve összefüggésben áll a választásokkal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 15:38
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A georgiai állambiztonsági szolgálat (SSSG) új részleteket közölt arról a két, ukrán állampolgárról, akiket szeptember 11-én tartóztattak le robbanóanyagok országba szállítása miatt. Az SSSG szerint az ukrán állampolgárok az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) utasításai szerint jártak el, Ukrajna célja pedig a választások befolyásolása volt – hívja fel rá a figyelmet az Origo. 

Kormányellenes tüntető Georgiában. Ukrajna is beavatkozna a választásokba?
Kormányellenes tüntető Georgiában. Ukrajna is beavatkozna a választásokba? Fotó: AFP

A gyanúsítottak vallomásai szerint, a robbanószerkezet végső célállomása Oroszország volt, de a georgiai biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok egy lehetséges, Tbiliszi központjában található célpontra utalnak, és az ukrán terv kapcsolatban állhat az október 4-i helyhatósági választásokkal is.

Lasha Maghradze, az SSSG első helyettes vezetője elmondta, hogy 

a gyanúsítottak szeptember 10-én léptek be Georgiába egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautóval, miután Románián, Bulgárián és Törökországon haladtak át. A nyomozók állítólag 2,4 kilogramm hexogént (RDX), egy nagy erejű robbanóanyagot fedeztek fel a járműben.

A fogva tartott ukrán állampolgárok szerint a robbanóanyagok végső célállomása Oroszország lett volna, az SSSG szerint azonban másról van szó. Maghradze tájékoztatása szerint a végleges helyszín egy lakóház lett volna Tbilisziben. 

Pontosan emiatt, a többi vizsgált verzióval együtt, aktív munka folyik annak megállapítására, hogy van-e bármilyen összefüggés e tény és az október 4-i [helyhatósági] választások, valamint a radikális csoportok által bejelentett tervek között

– tette hozzá.

Maghradze nem fejtette ki pontosan, milyen radikális tervekre utal. A Civil georgiai hírportál azonban hozzáteszi, hogy az Egyesült Nemzeti Mozgalom párt vezetőjét, Levan Habeisvilit az SSSG szeptember 11-én szintén őrizetbe vette, miután 

200 000 dollárt ajánlott fel rendőröknek, köztük egy különleges egység tagjainak, ha megtagadnák a kormányellenes tüntetők feloszlatását a tervezett „békés forradalom” során.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Georgiában tavaly októberben a kormányzó Grúz Álom – Demokratikus Georgia párt a szavazatok 53,93 százalékával megnyerte az országgyűlési választásokat. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.