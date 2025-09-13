Ukrajna beavatkozna a georgiai választásokba

A georgiai állambiztonsági szolgálat (SSSG) új részleteket közölt arról a két, ukrán állampolgárról, akiket szeptember 11-én tartóztattak le robbanóanyagok országba szállítása miatt. Az SSSG szerint az ukrán állampolgárok az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) utasításai szerint jártak el, Ukrajna célja pedig a választások befolyásolása volt – hívja fel rá a figyelmet az Origo.

Kormányellenes tüntető Georgiában. Ukrajna is beavatkozna a választásokba? Fotó: AFP

A gyanúsítottak vallomásai szerint, a robbanószerkezet végső célállomása Oroszország volt, de a georgiai biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok egy lehetséges, Tbiliszi központjában található célpontra utalnak, és az ukrán terv kapcsolatban állhat az október 4-i helyhatósági választásokkal is.

Lasha Maghradze, az SSSG első helyettes vezetője elmondta, hogy

a gyanúsítottak szeptember 10-én léptek be Georgiába egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautóval, miután Románián, Bulgárián és Törökországon haladtak át. A nyomozók állítólag 2,4 kilogramm hexogént (RDX), egy nagy erejű robbanóanyagot fedeztek fel a járműben.

A fogva tartott ukrán állampolgárok szerint a robbanóanyagok végső célállomása Oroszország lett volna, az SSSG szerint azonban másról van szó. Maghradze tájékoztatása szerint a végleges helyszín egy lakóház lett volna Tbilisziben.

Pontosan emiatt, a többi vizsgált verzióval együtt, aktív munka folyik annak megállapítására, hogy van-e bármilyen összefüggés e tény és az október 4-i [helyhatósági] választások, valamint a radikális csoportok által bejelentett tervek között

– tette hozzá.

Maghradze nem fejtette ki pontosan, milyen radikális tervekre utal. A Civil georgiai hírportál azonban hozzáteszi, hogy az Egyesült Nemzeti Mozgalom párt vezetőjét, Levan Habeisvilit az SSSG szeptember 11-én szintén őrizetbe vette, miután

200 000 dollárt ajánlott fel rendőröknek, köztük egy különleges egység tagjainak, ha megtagadnák a kormányellenes tüntetők feloszlatását a tervezett „békés forradalom” során.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Georgiában tavaly októberben a kormányzó Grúz Álom – Demokratikus Georgia párt a szavazatok 53,93 százalékával megnyerte az országgyűlési választásokat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)