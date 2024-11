Itt a georgiai választás végeredménye

Irakli Kobahidze miniszterelnök ugyanakkor a választások lebonyolítását teljesen igazságosnak értékelte, és egy beszédében azt mondta, kormánya továbbra is elsődleges célként kezeli Georgia európai uniós és NATO-csatlakozását. Kobahidze hétfőn azt is kijelentette, hogy kormánya betilthatja az ellenzéki pártok működését abban az esetben, ha továbbra is alkotmánysértő cselekményeket és tevékenységet folytatnak.