Hatalmas összegeket emésztett fel Zelenszkij bécsi vizitje

Ausztriában politikai vitát robbantott ki az ukrán államfő bécsi látogatása. Zelenszkij útja több mint 360 ezer eurós biztonsági kiadással járt, amelyet az adófizetők pénzéből fedeztek. Az FPÖ szerint mindez aránytalan teher, és teljes körű elszámolást követelnek.

Wiedermann Béla
2025. 08. 22. 4:57
Zelenszkij bécsi látogatásán Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ausztriai vizitje jelentős költségekkel járt, amelyek most kerültek nyilvánosságra. A belügyminisztérium közlése szerint a biztonsági intézkedések pontosan 360 683,10 eurót emésztettek fel. Ez kizárólag a rendőri biztosítást tartalmazza, amely órákon át tartott. A hotelszámlákról, étkezési költségekről és a teljes delegáció, valamint az elnök feleségének tartózkodásáról azonban semmit sem hoztak nyilvánosságra.

Több százezer eurós költséget hozott Zelenszkij bécsi útja, az FPÖ szerint a belügy titkolja a részleteket, a közpénzeket pedig pazarolták.
Fotó: AFP

A szabadságpárt (FPÖ) egy parlamenti kérdés nyomán tárta fel az összegeket, és azonnal bírálta a kormányt a költségek eltitkolása miatt.

Zelenszkij látogatását drága színjátéknak tartják

Az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker szerint az osztrák emberek joggal háborodnak fel a kiadásokon. Úgy fogalmazott: 

A rendőrséget és a közpénzeket egy politikai színjáték szolgálatába állították – miközben a lakosság rekordárakkal küzd.

A politikus hozzátette: 

Az osztrákok fizetnek, de semmit nem kapnak cserébe.

Véleménye szerint a látogatás semmilyen haszonnal nem járt az ország számára, miközben rengeteg rendőrt vontak el a mindennapi feladatoktól, és a bűnözés, valamint a lakosság problémái megoldatlanul maradtak.

Homály fedi a további költségeket

Különösen nagy felháborodást váltott ki, hogy a belügyminisztérium nem közölte azokat a kiadásokat, amelyek Zelenszkij feleségének hosszabb bécsi tartózkodásával, valamint a teljes delegáció ellátásával kapcsolatosak. Az is tisztázatlan, ki kezdeményezte egyáltalán az államfő látogatását.

Hafenecker szerint mindez a belügyminiszter részéről „szegénységi bizonyítvány”, hiszen egy ilyen magas kockázatú vizitnél különösen indokolt lenne a teljes körű átláthatóság.

A szabadságpárt most részletes kimutatást követel a kormánytól. Hafenecker hangsúlyozta: 

Az embereknek joguk van tudni, mire égetik el a pénzüket.

Zelenszkij bécsi látogatása így nemcsak szimbolikus diplomáciai eseményként marad emlékezetes, hanem belpolitikai botrányként is, amely az osztrák közvéleményt ismét megosztotta.

Borítókép: Zelenszkij bécsi látogatásán (Fotó: AFP)

