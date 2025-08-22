Hatalmas összegeket emésztett fel Zelenszkij bécsi vizitje

Volodimir Zelenszkij ausztriai vizitje jelentős költségekkel járt, amelyek most kerültek nyilvánosságra. A belügyminisztérium közlése szerint a biztonsági intézkedések pontosan 360 683,10 eurót emésztettek fel. Ez kizárólag a rendőri biztosítást tartalmazza, amely órákon át tartott. A hotelszámlákról, étkezési költségekről és a teljes delegáció, valamint az elnök feleségének tartózkodásáról azonban semmit sem hoztak nyilvánosságra.

Több százezer eurós költséget hozott Zelenszkij bécsi útja, az FPÖ szerint a belügy titkolja a részleteket, a közpénzt pedig pazarolták

A szabadságpárt (FPÖ) egy parlamenti kérdés nyomán tárta fel az összegeket, és azonnal bírálta a kormányt a költségek eltitkolása miatt.