Gyanúsan jól értesült volt a Partizán stábja a tiszás jelöltek személyét illetően

Hétfő este jókora csúszás után elkezdtek megjelenni a tiszás jelölt-jelöltek a párt honlapján. Gulyás Márton vendégeivel együtt élőben elemezte a jelöléseket a Partizán YouTube-csatornáján – csakhogy becsúszott egy baki.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Gulyás ugyanis

úgy beszélt arról, hogy egy reumatológus szakember indul Tapolcán, hogy sem a Tisza oldalán, sem pedig a választókerület tiszás Facebook-oldalán nem jelentettek be semmit addig az időpontig.

Ugyanez történt egy hajdúböszörményi jelölttel is, Göröghné Bocskai Évával kapcsolatban, aki a meghívott szakértő szerint hatalmas igazolás a Tiszának – csakhogya Tisza honlapján akkor még nem volt kinn a neve, vette észre a Mandiner.

Bács-Kiskun 6-os körzet kapcsán is úgy sorolta Gulyás Márton a jelölteket (például Kincse Csongort), hogy még nincs hivatalos név a párt honlapján. De a borsodi jelölteket is egymás után elmondta, pedig még róluk sem közölt semmit a Tisza hivatalosan.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, hamisítatlan baloldali, a globalista brüsszeli elit politikáját támogató személyek indulnak a Tisza Párt kétfordulós házi versenyében, amelynek végeredménye a demokratikus látszat ellenére a pártelnökség döntésén múlik, hiszen Magyar Péteréknek vétójoguk van a képviselőjelöltek kiválasztásában.

Borítókép: Gyanúsan jól értesült volt a Partizán (Forrás: Képernyőkép)