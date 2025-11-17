Magyar PéterPartizánTisza Pártjelöltállítás

Gyanúsan jól értesült volt a Partizán stábja a tiszás jelöltek személyét illetően

Még fel sem kerültek a nevek a Tisza oldalára, de a Partizán élő adásában már tudták, ki indul.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 22:48
Gyanúsan jól értesült volt a Partizán (Forrás: Képernyőkép)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfő este jókora csúszás után elkezdtek megjelenni a tiszás jelölt-jelöltek a párt honlapján. Gulyás Márton vendégeivel együtt élőben elemezte a jelöléseket a Partizán YouTube-csatornáján – csakhogy becsúszott egy baki.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Gulyás ugyanis 

úgy beszélt arról, hogy egy reumatológus szakember indul Tapolcán, hogy sem a Tisza oldalán, sem pedig a választókerület tiszás Facebook-oldalán nem jelentettek be semmit addig az időpontig.

Ugyanez történt egy hajdúböszörményi jelölttel is, Göröghné Bocskai Évával kapcsolatban, aki a meghívott szakértő szerint hatalmas igazolás a Tiszának – csakhogya Tisza honlapján akkor még nem volt kinn a neve, vette észre a Mandiner.

Bács-Kiskun 6-os körzet kapcsán is úgy sorolta Gulyás Márton a jelölteket (például Kincse Csongort), hogy még nincs hivatalos név a párt honlapján. De a borsodi jelölteket is egymás után elmondta, pedig még róluk sem közölt semmit a Tisza hivatalosan.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, hamisítatlan baloldali, a globalista brüsszeli elit politikáját támogató személyek indulnak a Tisza Párt kétfordulós házi versenyében, amelynek végeredménye a demokratikus látszat ellenére a pártelnökség döntésén múlik, hiszen Magyar Péteréknek vétójoguk van a képviselőjelöltek kiválasztásában.

Borítókép: Gyanúsan jól értesült volt a Partizán (Forrás: Képernyőkép)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőr

Döbbenetes

Bayer Zsolt avatarja

Ez ma „Német”ország…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu