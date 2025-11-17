Matteo SalviniUkrajnaOlaszországorosz-ukrán háború

Salvini leállítaná Ukrajna további támogatását

Leállítaná az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok küldését a Matteo Salvini vezette kormánypárt. A Liga több politikusa is nyíltan ellenzi, hogy az olasz adófizetők pénze ukrán milliomosok vagyonát gyarapítsa. Az Olasz Testvérek és a Hajrá Olaszország koalíciós pártok azonban továbbra is kitartanak Kijev támogatása mellett.

Jánosi Dalma
2025. 11. 17. 22:34
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
A kijevi korrupciós botrány miatt szorgalmazta a fegyverkészletek leállítását a kormánypárti Liga. Matteo Salvini miniszterelnök- helyettes szerint felháborító lenne, ha az olasz adófizetők pénze az ukrán korrupciót táplálná. Salvini hangsúlyozta, pártjának a konfliktus kirobbanás óta fenntartásai voltak fegyverek küldésével kapcsolatban, ennek ellenére a kormánytöbbséget támogatva megszavazta a Kijevnek szánt támogatásokat. 

Salvini szerint naiv dolog azt hinni, hogy a fegyverek küldése békét hozhat
Salvini szerint naiv dolog azt hinni, hogy a fegyverek küldése békét hozhat 
(Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP)

A helyzet azonban megváltozott, olyan súlyos korrupciós botrányok merültek fel, amelyek azt bizonyítják, hogy az olasz adófizetők pénze valójában a Zelenszkijhez közeli személyek vagyonát hizlalta, miközben ukrán fiatalemberek haltak meg a fronton. Még belegondolni is szörnyű, hogy az európai katonai és civil segélyekre szánt pénzek aranyozott vécékben és luxus villákban kötnek ki – mondta Salvini.

A politikus finoman szólva is naiv dolognak nevezte, hogy további fegyverek küldése megoldaná Ukrajna problémáját. Hozzáfűzte nem érdemes azt gondolni, hogy a Kijevnek küldött fegyverekkel Ukrajna visszaszerezheti az elvesztett területeket.

Claudio Borghi, a Liga szenátora az olasz sajtónak azt nyilatkozta, korábban sem volt logikus magyarázata a vérontásoknak. Most ráadásul az is kiderült, hogy hatalmas pénzeket loptak el. 

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Zelenszkij az ellenőrző intézmények megszüntetését kezdeményezte, talán ennek is oka volt. 

Borghi arra is emlékeztetett, hogy Mindics Zelenszkij üzlettársa, közeli bizalmi embere volt. Végül hangsúlyozta, hogy pártjuk mindig is a békekötések oldalán állt és ellenezte a fegyverkészletek küldését, igazából a koalíció szellemében szavazták meg Ukrajna támogatását. 

Úgy fogalmazott, biztos benne, hogy elérkezik az idő, amikor koalíciós partnereik elismerik, hogy a békepárti Ligának volt igaza. 

Nem adhatunk több pénzt a velejéig korrupt Ukrajnának

 – jelentette ki kategorikusan Roberto Vannacci, a Liga európai parlamenti képviselője.

Atnonio Tajani miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Liga által felvetett kétségekre a következőképpen válaszolt: „nem állunk háborúban Oroszországgal, de azt akarjuk, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát mindaddig, amíg el nem érkezik a tűzszünet eléréséhez szükséges párbeszéd ideje. Hozzáfűzte, támogatják Donald Trump békekötésekre irányuló kezdeményezését.

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter röviden annyit válaszolt: nem ítél meg egy országot két korrupt ember alapján. Az azonban tény, hogy a kormánykoalícióban kirobbant Kijevnek nyújtott új segélyekkel kapcsolatos nézeteltérés miatt a múlt héten elhalasztották az olasz védelmi miniszter washingtoni látogatását. Az amerikai misszió középpontjában olyan amerikai fegyverek megvásárlásának megvitatására volt, amelyet Ukrajna megsegítésére szánt az olasz kormány.

A Matteo Salvini vezette Ligának jelenleg nincs lehetősége, hogy meghiúsítsa Kijev további támogatását. Hogy a kormánypárt valóban megvétózza-e az Ukrajnának küldött újabb katonai segélyszállítmányokat, az 2026 elején fog kiderülni, amikor a római parlamentben szavazásra bocsátják új fegyverek küldését a jövő év egészére.

 Az olasz miniszterelnöki hivatal, a Palazzo Chigi hivatalos álláspontja szerint az Ukrajnának nyújtott támogatás változatlan marad.

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)

