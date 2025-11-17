A kijevi korrupciós botrány miatt szorgalmazta a fegyverkészletek leállítását a kormánypárti Liga. Matteo Salvini miniszterelnök- helyettes szerint felháborító lenne, ha az olasz adófizetők pénze az ukrán korrupciót táplálná. Salvini hangsúlyozta, pártjának a konfliktus kirobbanás óta fenntartásai voltak fegyverek küldésével kapcsolatban, ennek ellenére a kormánytöbbséget támogatva megszavazta a Kijevnek szánt támogatásokat.
A helyzet azonban megváltozott, olyan súlyos korrupciós botrányok merültek fel, amelyek azt bizonyítják, hogy az olasz adófizetők pénze valójában a Zelenszkijhez közeli személyek vagyonát hizlalta, miközben ukrán fiatalemberek haltak meg a fronton. Még belegondolni is szörnyű, hogy az európai katonai és civil segélyekre szánt pénzek aranyozott vécékben és luxus villákban kötnek ki – mondta Salvini.
