A politikus finoman szólva is naiv dolognak nevezte, hogy további fegyverek küldése megoldaná Ukrajna problémáját. Hozzáfűzte nem érdemes azt gondolni, hogy a Kijevnek küldött fegyverekkel Ukrajna visszaszerezheti az elvesztett területeket.

Claudio Borghi, a Liga szenátora az olasz sajtónak azt nyilatkozta, korábban sem volt logikus magyarázata a vérontásoknak. Most ráadásul az is kiderült, hogy hatalmas pénzeket loptak el.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Zelenszkij az ellenőrző intézmények megszüntetését kezdeményezte, talán ennek is oka volt.

Borghi arra is emlékeztetett, hogy Mindics Zelenszkij üzlettársa, közeli bizalmi embere volt. Végül hangsúlyozta, hogy pártjuk mindig is a békekötések oldalán állt és ellenezte a fegyverkészletek küldését, igazából a koalíció szellemében szavazták meg Ukrajna támogatását.

Úgy fogalmazott, biztos benne, hogy elérkezik az idő, amikor koalíciós partnereik elismerik, hogy a békepárti Ligának volt igaza.

Nem adhatunk több pénzt a velejéig korrupt Ukrajnának

– jelentette ki kategorikusan Roberto Vannacci, a Liga európai parlamenti képviselője.