Csányi Sándor megtalálta a kiesés okát – egy szabály jelentené a megoldást?

Sokan sokféle magyarázatot adtak már arra, vajon miért esett ki a magyar válogatott a vb-selejtezőkben, és ezzel elszállt az esély arra, hogy 40 év kihagyás után Magyarország is ott legyen a 2026-os vb-n. A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke viszont megtalálta a bukás okát, szerinte már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni a hazai bajnokságban a sokak által szidott 5/1-es magyarszabályt. Csányi Sándor kijelentette, a szabálymódosítás és az akadémiák nevelő munkája elvezethet oda, hogy négy év múlva már ne csak televízión keresztül nézzük a pótselejtezőt, de magát a világbajnokságot se.

Molnár László
2025. 11. 17. 20:29
Csányi Sándor szerint a magyarszabály korábbi bevezetése továbbjutathatta volna a magyar válogatottat
Csányi Sándor szerint a magyarszabály korábbi bevezetése továbbjutathatta volna a magyar válogatottat Fotó: Mirkó István
A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Magyarország így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről, aminek okát Csányi Sándor az elhíresült magyarszabály késői bevezetésében látja. A csoportunkban a portugálok a világbajnokságra, míg az írek a pótselejtezőre készülhetnek, mi meg szomorúan vesszük tudomásul, hogy 2026-ban is Magyarország nélkül zajlik a vb.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke szerint a magyarszabály korábbi bevezetése továbbjutást érhetett volna a vb-selejtezőn
Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke szerint a magyarszabály korábbi bevezetése továbbjutást érhetett volna a vb-selejtezőn (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Tényleg a magyarszabály lenne a megoldás?

Csányi Sándor a Nemzeti Sportnak adott interjújában érdekes magyarázatot talált az újabb kiesésre, amivel eldőlt, 40 év után sem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott. Az MLSZ elnöke nem csinált titkot belőle, nagyon bízott a továbbjutásban, elsősorban azért, mert még a döntetlen is pótselejtezőt, azaz a remények továbbélését jelentette volna. Mint fogalmazott, „ennél közelebb nagyon régóta álltunk, hiszen 28 éve nem jutottunk el a világbajnoki pótselejtezőkhöz.” Ugyanakkor azt is elmondta, az újabb kudarcot esetleg el lehetett volna kerülni.

– Talán, ha a kormány által is nagyon fontosnak tartott, sokat kritizált, de sikeres 5/1-es szabályt még korábban bevezettük volna, vagy még szigorúbb lenne, akkor mostanra eredményesebb lehetne a magyar válogatott. Reméljük, a szabálymódosítások és az akadémiák munkája révén sikerül jól szerepelnünk a soron következő Nemzetek Ligája-sorozatban és az Eb-selejtezőkön, amely után a következő világbajnokságra már nem jelent majd problémát kijutni – közölte az MLSZ elnöke.

Európai vb-selejtező, F csoport, végeredmény

  1. Portugália 6 4 1 1 20-7 13 pont (vb-résztvevő)
  2. Írország 6 3 1 2 9-7 10 pont (pótselejtezős)
  3. Magyarország 6 2 2 2 11-10 8 pont
  4. Örményország 6 1 - 5 3-19 3 pont
A két liverpooli, Szoboszlai és Kerkez csalódottan térhet vissza Angliába, nem sikerült kivívni a pótselejtezőbe jutást az írek ellen
A két liverpooli, Szoboszlai és Kerkez csalódottan térhet vissza Angliába, nem sikerült kivívni a pótselejtezőbe jutást az írek ellen (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Mi is az a magyarszabály?

Az MLSZ által bevezetett, és a legtöbb klub által támadott szabály arról szól, hogy az első osztályú kluboknak ettől az idénytől a hazai bajnoki és kupameccseken minden mérkőzésen öt magyar játékost kell szerepeltetniük, akik közül az egyiknek kötelezően U21-es labdarúgónak kell lennie, ha továbbra is meg akarják kapni az állami forrásokból érkező pénzeket. Erre tett rá egy lapáttal az NSMI, és a hét kiemelt akadémiát működtető klubnak –

  • Ferencváros, 
  • Puskás Akadémia, 
  • ETO FC Győr, 
  • MTK, 
  • DVTK, 
  • DVSC, 
  • Kisvárda 

–  egy helyett minimum kettő magyar fiatalt kell pályára küldenie és persze tartania. Igaz, ez utóbbi egyelőre csak ajánlás, hiszen a következő idénytől lesz kötelező.

 

