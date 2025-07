Az NB I új nagy igazsága: az rendeli a nótát, aki fizeti a zenészt

Borbély Balázs világos kommunikációra vár (Fotó: etofc.hu)

És akkor még nem szóltunk arról, hogy az új szigorú ajánlások időzítése tökéletes érzéketlenségre vall, hiszen egy-két nappal a rajt előtt átírni a feltételeket ugyancsak idegen a fair play szellemiségétől. Emellett komoly gondok lehetnek a belső kommunikációval is – és itt érünk vissza az elején említett kritikákhoz –, amire Borbély Balázs szavai világítanak rá, az ETO FC vezetőedzője ugyanis ezt nyilatkozta a Pakson elért 3-3 után:

– Csak az üzengetés megy – mondta, mert szerinte még nem látták feketén-fehéren letisztázva, milyen szabályoknak kell megfelelnie a kiemelt akadémiával rendelkező kluboknak. – Jó lenne, ha valaki megfogalmazná, leírná papírra, hogy mikor lehet cserélni, és milyen helyzetekben mit lehet csinálni, mert eddig, idáig mindenki csak beszél róla. Valahol megjelenik, de pontosan nincs lefixálva, úgyhogy jó lenne, ha valaki venné a fáradságot és megtenné.

Robbie Keane szerint a helyzet nevetséges

Robbie Keane a jelek szerint ugyanakkor előrébb tart. A Ferencváros vezetőedzője ugyancsak nem boldog az új szabályozás miatt, csapata Bajnokok Ligája-visszavágóját megelőzően erről ezt mondta a sajtótájékoztatón:

– Nem egy jó helyzet. A BL-ben nincs megkötve a kezünk, de szombaton, az NB I-ben már nem volt ez így… Lesznek csalódott játékosok a BL-ben és az NB I-ben is. A következő hétvégén újra öt magyarral kell felállnunk, gyorsan kell alkalmazkodnunk, nem egy ideális helyzet. Az MTK ellen például Varga Barnabást lehoztam és Alekszander Pesics jött be, így egy magyart is fel kellett hoznom, hogy tartsunk magunkat a szabályhoz.

De mondok még egy példát: ha Tóth Alexet és Ötvös Bencét a középpályán szerepeltetem, és mondjuk megsérülnek, akkor négy csere kell, hogy a szabályt betartsam. Nevetséges!

Bár a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor egyszerűen hülyeségnek minősítette a szabályozást még az NSMI szigorítása előtt, egy klub akadt csupán, amely kerek-perec kijelentette, hogy őt mindez nem érdekli, és esze ágában sincs betartani az MLSZ ajánlását, és Újpest elnöke, Ratatics Péter ezt igen logikusan meg is magyarázta: