Bevásárolt magyar állampapírból a Norvég Alap

A Norvég Alap idén jócskán bevásárolt magyar állampapírból, valamint a pesti tőzsdén jegyzett részvényekből is. Fél év alatt 37 százalékkal ugrott meg a világ legnagyobb állami vagyonalapjának magyar eszközökben fialó befektetéseinek értéke.

2025. 08. 20. 11:31
A világ legnagyobb állami vagyonalapja, a Norvég Alap a múlt héten tette közzé első féléves beszámolóját, melyben 5,7 százalékos hozamról és 68,3 milliárd dolláros gyarapodásról számolt be 2025 első hat hónapjában. Ebben jelentős mértékben közrejátszott az alap magyar befektetéseinek sikere – írja a Világgazdaság. Az immár 19 586 milliárd norvég koronás összvagyont kezelő Norvég Alap a magyar befektetéseit is szépen fialtatta az első félévben.

A pesti tőzsdén jegyzett részvényekből, magyar állampapírból és itthoni ingatlanokból álló portfólióelemek értéke a 2024 végi 5,57 milliárd koronáról 7,65 milliárd koronára (252,5 milliárd forint) hízott. Ez 37 százalékos gyarapodást jelent fél év alatt.

A magyar portfólió 

  • legnagyobb elemét, 3,54 milliárd koronát magyar állampapírok adták, 
  • magyar részvénykitettsége 3,09 milliárd korona volt, 
  • hazai ingatlanvagyona pedig 1,03 milliárd korona volt az időszak végén.

A magyar eszközök legkisebb szeletét adó, főként budapesti ipari ingatlanok összértéke érdemben nem változott az első fél évben, a magyar állampapírokból viszont jócskán bevásárolt a Norvég Alap, amely 131 százalékkal – vagyis közel két és félszeresére – növelte hazai kötvénykitettségét. Ez azt is jelenti, hogy

 június végén már 117 milliárd forintnak megfelelő összeggel járult hozzá az 5,5 milliós észak-európai ország nyugdíjvagyonát kezelő alap a magyar államadósság finanszírozásához.

A pesti börzén jegyzett részvényekből álló portfólió mérete mindössze 2,5 százalékkal emelkedett az időszak során, annak ellenére is, hogy a BUX idén valósággal szárnyal, és 34 százalékot ralizott az év eleje óta.

A Norvég Alap hét magyar részvényt tart, a fentiek oka a Wizz Air lehet, melynek részvényárfolyama épp júniusban kezdett óriási mélyrepülésbe.

A fapados légitársaság mellett a négy magyar blue chip részvényben bízik az alapkezelő:

  • az OTP-ből 1,37 milliárd koronás, 
  • a Richterben egymilliárd koronás, 
  • a Molban mintegy háromszázmillió koronás, 
  • a Magyar Telekomban pedig 240 millió koronás érdekeltséget fenntartva.

A hazai kispapírok közül kettőben, a Graphisoft Parkban és az AutoWallisban lát fantáziát a világ legnagyobb szuverén alapja.

 

 


 

