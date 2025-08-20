Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

csőtörésbalesetBAH-csomópont

Csőtörés történt Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, kerülje el a környékét

Közleményt adott ki a Fővárosi Vízművek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 11:43
Lezárták az Alkotás utca Déli pályaudvar felé vezető oldalát a Hegyalja úttól a Csörsz utcáig csőtörés miatt, a korlátozás várhatóan a jövő hét elejéig lesz érvényben – hívta fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek.

A közlemény szerint megsérült egy 49 éves, hétszáz milliméter átmérőjű főnyomó vezeték a BAH-csomópontnál, a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. Az M1–M7-es irányából érkezőket arra kéri a társaság, hogy kerüljék el a BAH-csomópontot az Egér úton vagy legkésőbb a Nagyszőlős utcán át. Hozzátették, hogy az Alkotás utcai csőtörés nem okoz vízhiányt.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint az M1-es és M7-es autópályák felől érkezők az Egér úton a Rákóczi híd felé vagy a Nagyszőlős utcán a Petőfi híd felé tudnak kerülni. Az érintett szakaszon közlekedő buszok terelve járnak, a villamosok forgalmát nem érinti a lezárás. Később tudatták azt is, hogy az autóbuszok terelve járnak az érintett szakaszon. 

Borítókép: A BAH-csomópont (Fotó: MTI/Nagy Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

