Csőtörés történt Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, kerülje el a környékét

Lezárták az Alkotás utca Déli pályaudvar felé vezető oldalát a Hegyalja úttól a Csörsz utcáig csőtörés miatt, a korlátozás várhatóan a jövő hét elejéig lesz érvényben – hívta fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek.

A közlemény szerint megsérült egy 49 éves, hétszáz milliméter átmérőjű főnyomó vezeték a BAH-csomópontnál, a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. Az M1–M7-es irányából érkezőket arra kéri a társaság, hogy kerüljék el a BAH-csomópontot az Egér úton vagy legkésőbb a Nagyszőlős utcán át. Hozzátették, hogy az Alkotás utcai csőtörés nem okoz vízhiányt.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint az M1-es és M7-es autópályák felől érkezők az Egér úton a Rákóczi híd felé vagy a Nagyszőlős utcán a Petőfi híd felé tudnak kerülni. Az érintett szakaszon közlekedő buszok terelve járnak, a villamosok forgalmát nem érinti a lezárás. Később tudatták azt is, hogy az autóbuszok terelve járnak az érintett szakaszon.