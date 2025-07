Nagy fába vágta a fejszéjét az Újpest, és ebben az MLSZ sem akadályozhatja meg

Nagy tervekkel vág neki a 2024/2025-ös bajnokságnak az Újpest. A fővárosiak áhított célja, hogy a szezon végén a dobogón végezzenek, szeretnének kijutni az európai kupaporondra. Ennek fényében mindent meg fognak tenni, s még a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) magyaros ajánlásának sem akarnak majd megfelelni. A hétfői esti eseményen a klub elnöke, Ratatics Péter, Benczédi Balázs ügyvezető igazgató, és Damir Krznar vezetőedző válaszolt a kérdésekre.

Az Újpest játékosai a forró nyáron is készülnek a szezonkezdetre (Forrás: Facebook/Újpest FC)

Kisebb sérülések a szezonkezdet előtt

Közeledik a szezon első bajnokija, pénteken a Diósgyőr ellen lép pályára az Újpest. A szurkolói ankéton elhangzott, hogy a nyílt edzésen Gleofilo Vlijter kisebb fájdalmat érzett a jobb combjában, így idő előtt befejezte az edzést. A játékos a Lila Sector kérdésére azt válaszolta, hogy a Diósgyőr elleni bajnokira biztosan rendben lesz. Giorgi Beridze is elvégezte a labdás feladatokat, nagyon közel lehet a visszatérése mérkőzésen is. Egyetlen játékos edzett külön a többiektől: Tajti Mátyás küzd kisebb sérülésekkel, az ő játéka erősen kérdéses lehet pénteken. Az ankéton elhangzott az is, hogy az Újpest nem akar megfelelni az MLSZ magyaros ajánlásának.

Nem érdekli őket az MLSZ ajánlása

A szurkolói portál által megosztott összefoglalóból kiderült, hogy a lila fehéreknek egyrészt drágább lett volna magyarokat szerződtetni mint amennyi pénz járt volna érte, másrészt azt az alapvető klubfilozófiai célt, hogy a csapat gerincét idővel magyarok alkossák. A keretet az utánpótlásukból merítkezve szeretnék teljesíteni, amint meglesznek hozzá a kellő kvalitású és kész tehetségeik. Egyelőre a legfontosabb, hogy a klub kilépjen a nemzetközi porondra, így az MLSZ-ajánlást figyelmen kívül hagyva, mindig az aktuálisan legerősebb 11 fog a pályán lenni.

Az utánpótlás-játékosok legjobbjait már egészen fiatal korban szeretnénk megszerezni és nem az MLSZ által előírtak szerint akarjuk beerőltetni őket idő előtt a felnőtt futballba, hanem scouting hálózatot építenünk és az edzőket, valamint az edzések folyamatát akadémiai tanácsadónk, Dragan Mladenovic fogja felügyelni.

Nem feltétlen az itthoni kiemelt akadémia státusznak akarunk megfelelni – foglalta össze a szurkolói portál az újpesti álláspontot.

Az Újpest kerete késznek mondható

A vezetőedző Damir Krznar szerint 20-24 minőségi játékossal rendelkezik az Újpest, minden posztra adott két közel hasonló szintet képviselő labdarúgó, s ez nagyban elősegíti a rotálást a szezon során. A vezetőedző szerint senki nem éri el a 30 meccset majd emiatt, ha valakinek mégis összejön, az azt jelenti, hogy a posztrivális nem teljesített az elvárásoknak megfelelően.

Damir Krznar vezetőedző mély kerettel számolhat az Újpestnél, ami biztató az idény eleje előtt (Forrás: Facebook/Újpest FC)

A keret nagyjából késznek mondható, nem kizárt, hogy nem igazolnak már a nyáron. Baranyai Nimród, Ognjen Radosevic, illetve néhány további fiatal a játéklehetőség érdekében kölcsönben folytatja pályafutását, kedden lesz véglegesítve az első csapat kerete a szezonkezdetre. Az eseményen bemutatták az új stadion látványterveit, amelyek még nem tekinthetőek véglegesnek, mivel továbbra is a 2027/2028-as szezon kezdetén szeretne beköltözni új otthonába az Újpest.