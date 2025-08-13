Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

Kardosné Gyurkó KatalinErzsébet táborokerzsébet tábor

Turnusonként ezer forintért nyaralnak a gyerekek az Erzsébet-táborokban

Csaknem másfél millióan töltöttek minőségi időt Erzsébet-táborokban 2012 óta, az ottalvós turnusokon idén már 110 ezren tudnak részt venni – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa a fonyódligeti táborban tartott szerdai sajtótájékoztatóján.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa elmondta, idén már öt helyszínen zajlanak Erzsébet-táborok: az alapítványi tulajdonú Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és Erdélyben, valamint egy partner-helyszínen, a Bács-Kiskun vármegyei Ágota Falván.

Fonyódligetről szólva elmondta, 2021 óta turnusonként mintegy 800 táborozó tud itt feltöltődni.

Ez egy különleges hely, speciális jurtatábor, közel két kilométernyi Balaton-parttal

– fogalmazott. A biztonságra is nagy hangsúlyt helyeztek – mondta, utalva arra, hogy a jurtákat 2,4 tonnás acélszerkezetek tartják és ezeket a néhány héttel ezelőtti szélvihar sem tudta elsodorni.

Közölte, a kiemelt partnerekkel, civil és karitatív szervezetekkel együtt odafigyelnek arra, hogy 

az Erzsébet-táborokban minőségi pihenésben részesüljenek a tanodás, nagycsaládos vagy egyszülős családok gyermekei is. 

Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a táborok lebonyolításában.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy mind az öt táborban hasonló előírások alapján dolgoznak, magas színvonalú és nagy választékú programkínálattal, túl a helyi, speciális adottságokhoz fűződő lehetőségeken. A Balaton-parti táborhelyeken például strandolással, séta- és sárkányhajózással is bővül a programválaszték – tette hozzá.

Elmondta, minden tábori napnak más a tematikája. Így például szerdánként, a Hősök napján tíz héten át valamennyi táborhelyükön bemutatkoznak a rendvédelmi szolgálatok, a katasztrófavédelem, a honvédség, továbbá a mentők szakemberei, interaktív foglalkozásokat tartva. Kiemelte, a táborok hat napja alatt legalább hatvanféle programon vehetnek részt a gyerekek, illetve a családok.

Az alapítványi elnök köszönetet mondott az Erzsébet-táborokba érkező csoportok kísérőinek, tanároknak és szülőknek. A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint a június 22-től augusztus 29-ig tartó, hatnapos, ötéjszakás, vasárnaptól péntekig zajló turnusokban általános iskolás korú gyerekek vehetnek részt. 

A táborozók teljes ellátást, napi ötszöri étkezést kapnak turnusoként ezer forintért. 

Biztonsági szolgálat is vigyáz rájuk, és 24 órás orvosi ügyeletet is biztosítanak számukra. A programok a magyarság, a honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra, és a kereszténység témakörére épülnek – áll a sajtóanyagban.

Borítókép: Erzsébet-tábor (Fotó: Ladóczki Balázs)


 


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

