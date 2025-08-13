Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

Ingyenes fejlesztő központ várja a sérült gyerekeket nevelő egyszülős családokat

A gyerekeknek 16 éves korig hat hónapon keresztül komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát biztosítanak.

Szeptembertől új, ingyenes fejlesztési lehetőség nyílik a sérült gyerekeket nevelő egyszülős családok számára a budai Egyszülős Központban. 

A felvétel illusztráció (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert)

Az újonnan induló CsillagPont fejlesztő központban egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztést nyújtanak a sérült gyerekeknek, szüleiknek pedig támogatást és közösséget.

A gyerekeknek 16 éves korig 6 hónapon keresztül komplex gyógypedagógiai fejlesztést és tanácsadást, mozgásfejlesztést és kiegészítő terápiát biztosítanak.

A szülők mentálhigiénés segítségnyújtáson és pszichológiai konzultáción, baba-mama csoportos foglalkozásokon, óvoda- és iskolaválasztási tanácsadáson és egyéb szociális ügyekkel kapcsolatos tanácsadáson vehetnek részt. Közösségi programokkal is várják a sérült gyerekeket nevelő egyszülős családokat: egyebek között alkotóműhellyel, kirándulással, családi piknikkel, szülőklubokkal és beszélgetésekkel. 

A tervek szerint egy félévben akár 40 gyereknek is tud majd fejlesztést nyújtani a CsillagPont.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 341 ezer egyszülős családban több mint félmillió gyerek él, közülük legalább 16 ezren fogyatékossággal.

Az egyszülős családokban magasabb a sérült gyereket nevelők aránya a kétszülős családokhoz képest, hiszen sokszor éppen a gyerek fogyatékossága miatt marad egyedül az egyik szülő. Innentől egyetlen embernek – az esetek többségében az édesanyának – kell egyedül elvégeznie azokat a feladatokat, amelyek kettőnek is nehézséget jelentenének.

A pesti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt, s azóta több mint nyolcvanféle szolgáltatással több mint 34 ezer egyszülős családot ért el. 2022 márciusában megnyílt a második Egyszülős Központ Budán, amely a budai agglomerációban és a Budán élő egyszülős gyerekeknek és családoknak is könnyen megközelíthető.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

