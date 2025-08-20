Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

augusztus 20harcosok klubjaOrbán Viktor

Orbán Viktor is boldog születésnapot kívánt Magyarországnak + videó

„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország”

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 11:34
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”
Mint arról lapunk is beszámolt, idén is látványos eseményekkel, izgalmas programokkal és méltó módon ünnepelhetjük meg államalapításunk ünnepét. Augusztus 20-án, a Szent István-nap alkalmából hagyományosan megrendezik Európa legnagyobb tűzijátékát a Duna felett, azonban ez csupán megkoronázása lesz a már szombat óta tartó programsorozatnak.

Összegyűjtöttünk minden fontos információt a nemzeti ünneppel kapcsolatban, amelyet ezen cikkben olvashat el.

A kormányfő Kalmár Pál egyik legszebb dalával, a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarországgal köszöntette hazánkat születésnapja alkalmából, amelyet az alábbi videóban hallgathat meg.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

