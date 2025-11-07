Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott

teniszLorenzo MusettiNovak DjokovicsATP-vb

Létrejött a várva várt mérkőzés, Novak Djokovics mások sorsával is játszhat

Kialakult a döntő párosítása a férfiak athéni, kemény pályás teniszversenyén. Az ATP 250-es torna fináléjába a papírformának megfelelően Novak Djokovics és Lorenzo Musetti jutott be, a szerb játékos pedig az olasz teniszező ellen az utolsó világbajnoki induló sorsáról is dönthet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 20:30
Djokovics és Musetti eddig kilenc mérkőzést vívott egymás ellen, ezek közül nyolcat a szerb nyert meg (Fotó: AFP/Miguel Medina)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pénteki elődöntőkben a szerb Novak Djokovics (5.) a németek világranglista-117. teniszezőjét, Yannick Hanfmannt győzte le nyolcvan perc alatt 6:3, 6:4-re, míg a másik ágon Lorenzo Musetti (9.) mérkőzéslabdáról fordítva, 6:0, 5:7, 7:5 arányban nyert az amerikai Sebastian Korda (52.) ellen. A belgrádi verseny helyén az ATP 250-es versenynaptárba bekerült athéni torna szombati döntőjében tehát az első két kiemelt csap össze, a finálé ugyanakkor a trófea mellett a világbajnoki indulásról is dönt.

Novak Djokovics ott van az athéni tenisztorna döntőjében, Lorenzo Musetti lesz a szombati ellenfele
Novak Djokovics ott van karrierje 144. fináléjában, az athéni tenisztorna döntőjében Lorenzo Musetti lesz a szombati ellenfele (Fotó: Anadolu/AFP/Kosztasz Baltasz)

Djokovics és Musetti csatázik az athéni teniszdöntőben

Azt már az athéni verseny előtt lehetett tudni, hogy Musettinek egyetlen esélye van arra, hogy a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon alanyi jogon ott legyen: ha tornagyőzelemmel zár a görög fővárosban. Ellenkező esetben helyette a kanadai Félix Auger-Aliassime (8.) várhatja a csoportkört. Djokovics ugyanakkor már korábban bejelentette, hogy az Olasz Teniszszövetség elnökének nyilatkozatával ellentétben csak az athéni szereplésének befejezése után határoz a vb-indulásról, így még az sem kizárt, hogy Musetti a döntőbeli vereség esetén is játszhat Torinóban.

A szombati finálé tehát Musetti és Djokovics sorsát is eldöntheti – az egymás elleni mérlegben látott 8-1-es szerb vezetés nem feltétlenül a tizenöt évvel fiatalabb olasz végső sikerét vetíti előre. Egyelőre azonban a korábbi világelső bizonytalansága miatt kérdéses, hogy milyen végkimenetelre van szükség ahhoz, hogy egyikük vagy másikuk ott legyen az ATP-vb-n.

Az ATP-világbajnokság tervezett csoportbeosztása:

  • Jimmy Connors-csoport: Carlos Alcaraz (spanyol, 1.), Novak Djokovics (szerb, 4.), Taylor Fritz (amerikai, 6.), Alex de Minaur (ausztrál, 7.)
  • Björn Borg-csoport: Jannik Sinner (olasz, 2.), Alexander Zverev (német, 3.), Ben Shelton (amerikai, 5.), Félix Auger-Aliassime (kanadai, 8.) vagy Lorenzo Musetti (olasz, 8.)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ehhez nincs mit hozzáfűzni

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu