Létrejött a várva várt mérkőzés, Novak Djokovics mások sorsával is játszhat

A pénteki elődöntőkben a szerb Novak Djokovics (5.) a németek világranglista-117. teniszezőjét, Yannick Hanfmannt győzte le nyolcvan perc alatt 6:3, 6:4-re, míg a másik ágon Lorenzo Musetti (9.) mérkőzéslabdáról fordítva, 6:0, 5:7, 7:5 arányban nyert az amerikai Sebastian Korda (52.) ellen. A belgrádi verseny helyén az ATP 250-es versenynaptárba bekerült athéni torna szombati döntőjében tehát az első két kiemelt csap össze, a finálé ugyanakkor a trófea mellett a világbajnoki indulásról is dönt.

Novak Djokovics ott van karrierje 144. fináléjában, az athéni tenisztorna döntőjében Lorenzo Musetti lesz a szombati ellenfele (Fotó: Anadolu/AFP/Kosztasz Baltasz)

Djokovics és Musetti csatázik az athéni teniszdöntőben

Azt már az athéni verseny előtt lehetett tudni, hogy Musettinek egyetlen esélye van arra, hogy a vasárnap kezdődő torinói ATP-világbajnokságon alanyi jogon ott legyen: ha tornagyőzelemmel zár a görög fővárosban. Ellenkező esetben helyette a kanadai Félix Auger-Aliassime (8.) várhatja a csoportkört. Djokovics ugyanakkor már korábban bejelentette, hogy az Olasz Teniszszövetség elnökének nyilatkozatával ellentétben csak az athéni szereplésének befejezése után határoz a vb-indulásról, így még az sem kizárt, hogy Musetti a döntőbeli vereség esetén is játszhat Torinóban.

A szombati finálé tehát Musetti és Djokovics sorsát is eldöntheti – az egymás elleni mérlegben látott 8-1-es szerb vezetés nem feltétlenül a tizenöt évvel fiatalabb olasz végső sikerét vetíti előre. Egyelőre azonban a korábbi világelső bizonytalansága miatt kérdéses, hogy milyen végkimenetelre van szükség ahhoz, hogy egyikük vagy másikuk ott legyen az ATP-vb-n.