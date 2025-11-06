Nyomást gyakorolnak Djokovicsra, aki nem várt pályatársat emelt piedesztálra

Noha még nem lehet tudni az indulók teljes névsorát, csütörtökön mégis kisorsolták az ATP-világbajnokság csoportjait , amelynek Jimmy Connors elnevezésű kvartettjébe Novak Djokovics is bekerült.

Novak Djokovics és Carlos Alcaraz azonos csoportba került (Fotó: Timothy A. Clary/AFP)

A hét győzelmével rekordernek számító szerb jelenleg az athéni ATP 250-es tenisztornán versenyez, s már korábban elárulta, hogy az Olasz Teniszszövetég elnökének nyilatkozatával ellentétben csak a szereplése befejezése után határoz a vb-indulásról.

A Jimmy Connors-csoportba Djokovicson kívül az első helyen kiemelt Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, valamint Alex de Minaur került. A másik, Björn Borg elnevezésű négyesben Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton és a Félix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti kettős egyike szerepel majd. Musetti az athéni torna megnyerése esetén szerezhetne indulási jogot, ha ez nem jön össze, akkor Auger-Aliassime lesz a nyolcadik résztvevő – kivéve persze, ha Djokovics mégis a visszalépés mellett dönt, akkor mindketten indulhatnak.

Az ATP-vb vasárnap kezdődik Torinóban a csoportmérkőzésekkel és november 16-ig tart. Mindkét négyesből az első két helyezett jut tovább az elődöntőbe.

Djokovics alábecsült riválisa

A 24-szeres Grand Slam-győztes Djokovics több mint 1000 mérkőzést játszott már pályafutása során, és most elárulta, hogy véleménye szerint ki volt a leginkább alulértékelt ellenfele.

– Stan Wawrinka. Rendkívül alulértékelt, pláne annak fényében, hogy háromszoros GS-bajnok. Az emberek gyakran megfeledkeznek róla, pedig többet elért a játékosok kilencven százalékánál – monda Djokovics, aki testközelből is tapasztalhatta a svájci erejét, hiszen a szerb a kilenc egymás elleni Grand Slam-meccsükből csak ötöt tudott megnyerni.