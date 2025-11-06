Óriási fordítás hozta meg a sikert Babos Tímeáék sorsdöntő vb-mérkőzésén + videó

Babos Tímea és Luisa Stefani a női tenisz-világbajnokság első fordulójában döntő rövidítés után kikapott a másodikként rangsorolt Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duótól, majd kedden Mirra Andrejeva és Gyiana Snajgyer orosz kettősét győzte le szintén szoros mérkőzésen. A rijádi WTA-vb női páros versenyszámának utolsó körében a címvédő Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe kanadai, új-zélandi duó ellen abban a tudatban léptek pályára Babosék, hogy a vesztes kiesik, míg a győztes továbbjut az elődöntőbe.

Babos Tímea és Luisa Stefani Gabriela Dabrowski és Erin Routliffe ellen harcolta ki a részvételt a tenisz WTA-világbajnokság elődöntőjében (Fotó: AFP/Philip Fong)

A korábban háromszoros világbajnok soproni teniszezőnő brazil társával együtt idén a stuttgarti elődöntőben és a US Open negyeddöntőjében is három játszmában veszített csütörtöki riválisával szemben, így mindketten szerettek volna visszavágni Dabrowskiéknak.

Babos Tímea és Luisa Stefani továbbjutott a tenisz WTA-vb-n

Ha valaki ránéz az első játszma eredményére, azt láthatja, hogy simának tűnő 6:2-es szettel jutottak előnyhöz Routliffe-ék. Ám azt megfigyelve, hogy Baboséknak két gémben is volt bréklabdájuk, ugyanúgy kétszer elvehették volna az ellenfél adogatását, ahogyan az fordítva történt. Nem így lett, ezért 33 perc elteltével a rivális került közelebb a továbbjutáshoz.

It’s wonderful tennis from Gaby Dabrowski & Erin Routliffe 👏



They race into a first set lead against Babos/Stefani.#WTAFinalsRiyad pic.twitter.com/DHUQRENeeB — wta (@WTA) November 6, 2025

A második felvonás jobban kezdődött a magyar–brazil kettősnek, ám 2:1-es vezetésnél megint nem sikerült kihasználni egy fogadóelőnyt, aztán Babosék el is vesztették a szervájukat. A hatodik gémben viszont a mérkőzés során először sikerült brékelniük, így egyenlíteni tudtak. A fordulatosság megmaradt, a következő két játékot is a fogadó páros nyerte meg, ezzel már 4:4 volt az állás. Az adogatók ezután magukra találtak, bréklabdák nélkül jutott el 5:5-ig a két duó. A hajrá azonban a 7. kiemeltnek sikerült jobban, és az ellenfél szerváját semmire elvéve 7:5-re megnyerte a szűk egyórás szettet.

It's not over yet! 😮



Timea Babos & Luisa Stefani take the second set 7-5 against Dabrowski/Routliffe to force a deciding tiebreak 💪#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/QTCsm9cHl4 — wta (@WTA) November 6, 2025

A mindent eldöntő, tíz nyert labdamenetig tartó rövidítésben már nem volt kérdés a győztes kiléte. Dabrowski és Routliffe ebben egyszer sem vezetett, 7-4-nél már három pont volt Babosék előnye, és végül a döntő felvonást 10-5-re megnyerve ők jutottak tovább.