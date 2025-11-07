Djokovics a nagy hiányzó, a csúcstartó nem érti a szerb döntését

Egyelőre hat teniszező vesz részt Torinóban az évzáró ATP-vb felvezető eseményein. A két fő esélyes, Carlos Alcaraz és a címvédő Jannik Sinner egymás ellen is gyakorolt, s persze a fotózásokon is ott voltak, akárcsak Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton és Alex de Minaur. Félix Auger-Aliassime is Torinóban van, de egyelőre a háttérbe húzódva várja, hogy valóban indulhat-e a tornán , míg Novak Djokovics és Lorenzo Musetti Athénban teniszezik, ők ezért hiányoztak. Utóbbi esetében érthető a döntés, kell neki egy tornagyőzelem, hogy Auger-Aliassime elé ugorjon a vb-mezőnybe, Djokovics helye viszont biztosítva lenne a korábbi eredményei alapján. Nicolas Mahut nem is érti, hogy a szerb mit keres Athénban.

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner már az ATP-vb helyszínén is egymásra talált, azt még nem tudni, hogy Novak Djokovics is a riválisuk lesz-e Torinóban. Fotó: AFP/Fayez Nureldine

– Logikusan Sanghaj után felkészült volna fedett pályán, elindult volna a Paris Mastersen, ehelyett Athénban játszik, az ATP-vb előtti napokban. Ha eljut a fináléig, annak a másnapján már kezdődik a világbajnokság – értetlenkedett Mahut, aki 2010-ben minden idők leghosszabb teniszmeccsét játszotta John Isner ellen.

Djokovics és Mahut majdnem együtt párosozott

A negyvenhárom éves francia játékos az utóbbi években már csak párosban szerepelt az ATP Touron, idén pedig visszavonult, s ezt majdnem Djokovics oldalán tette, a múlt heti párizsi mestertornán, a párosban ötszörös Grand Slam-bajnok Mahut búcsúversenyén.