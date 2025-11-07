Novak DjokovicsLorenzo MusettiATP-vbNicolas Mahut

Djokovics a nagy hiányzó, a csúcstartó nem érti a szerb döntését

Novak Djokovics már elődöntős az athéni ATP 250-es tenisztornán, Nicolas Mahut viszont nem érti, hogy a szerb klasszis miért játszik a görög fővárosban. Az idén visszavonult Mahut szerint Djokovics teljesen kimeríti magát a sokkal rangosabb ATP-világbajnokság rajtjára. Míg Djokovics Athénban teniszezik, az ATP-vb helyszínén a két fő esélyes, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz egymás ellen gyakorolt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 10:51
Novak Djokovics Athénban játszik, miközben Alcaraz és Sinner már az ATP-vb helyszínén készül Fotó: Anadolu via AFP/Costas Baltas
Egyelőre hat teniszező vesz részt Torinóban az évzáró ATP-vb felvezető eseményein. A két fő esélyes, Carlos Alcaraz és a címvédő Jannik Sinner egymás ellen is gyakorolt, s persze a fotózásokon is ott voltak, akárcsak Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton és Alex de Minaur. Félix Auger-Aliassime is Torinóban van, de egyelőre a háttérbe húzódva várja, hogy valóban indulhat-e a tornán , míg Novak Djokovics és Lorenzo Musetti Athénban teniszezik, ők ezért hiányoztak. Utóbbi esetében érthető a döntés, kell neki egy tornagyőzelem, hogy Auger-Aliassime elé ugorjon a vb-mezőnybe, Djokovics helye viszont biztosítva lenne a korábbi eredményei alapján. Nicolas Mahut nem is érti, hogy a szerb mit keres Athénban.

Carlos Alcaraz és Jannik Sinner már az ATP-vb helyszínén is egymásra talált, azt még nem tudni, hogy Novak Djokovics is a riválisuk lesz-e Torinóban
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner már az ATP-vb helyszínén is egymásra talált, azt még nem tudni, hogy Novak Djokovics is a riválisuk lesz-e Torinóban. Fotó: AFP/Fayez Nureldine

– Logikusan Sanghaj után felkészült volna fedett pályán, elindult volna a Paris Mastersen, ehelyett Athénban játszik, az ATP-vb előtti napokban. Ha eljut a fináléig, annak a másnapján már kezdődik a világbajnokság – értetlenkedett Mahut, aki 2010-ben minden idők leghosszabb teniszmeccsét játszotta John Isner ellen.

 

Djokovics és Mahut majdnem együtt párosozott

A negyvenhárom éves francia játékos az utóbbi években már csak párosban szerepelt az ATP Touron, idén pedig visszavonult, s ezt majdnem Djokovics oldalán tette, a múlt heti párizsi mestertornán, a párosban ötszörös Grand Slam-bajnok Mahut búcsúversenyén.

– Egy darabig vártam Novakra, aki a Roland Garros alatt azt mondta nekem: „Ha jövök Párizsba, ígérem, hogy együtt játszunk” – fedte fel Mahut, akiből így részben a sértettség is beszélhet, bár a gondolatmenete logikus.

 

Miért indult Djokovics Athénban?

Djokovics azonban nem a logika, hanem főként szentimentális okok miatt döntött az athéni részvétel mellett. Ez a családja versenye, a testvére, Djordje Djokovics a tornaigazgató, a verseny a szerb teniszklasszissal együtt idén költözött Szerbiából Görögországba. Athén tehát fontosabb neki, mint az ATP-vb, ahol még nem teljesen biztos a részvétele.

Lehet még egy ok a háttérben: talán már Djokovics is érzi, hogy a legnagyobb tornákon, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner árnyékában kevés esélye van a trófeára. Ellenben a jelenleg kereken száz tornagyőzelemmel rendelkező szerb klasszis ATP 250-es trófeákat gyűjtve még utolérheti Roger Federert (103) és esetleg az éllovas Jimmy Connorst (109) is az örökrangsorban.

Athénban az elődöntőben Djokovics ellenfele Yannick Hanfmann lesz, a másik ágon Lorenzo Musetti és Sebastian Korda csap össze.

 

Sinner és Alcaraz egymás ellen

Mindeközben Torinóban Jannik Sinner és Carlos Alcaraz egymás ellen készült az ATP-vb helyszínén. A papírforma azt ígéri, hogy jövő vasárnap, a fináléban is farkasszemet nézhetnek majd egymással.

 

