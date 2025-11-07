Babos TímeaRijádLuisa Stefanivilágbajnokságnői párosteniszelődöntő

Csúcstámadás, amikor Babos eljutott a legjobb négyig, mindig világbajnok lett

Amikor idén január végén a véletlennek köszönhetően összeállt a linzi tornára a magyar–brazil kettős, majd február másodikán győztesként hagyták el az osztrák várost, már sejteni lehetett, hogy ebből lehet valami. Nos, a négyszeres Grand Slam-győztes, háromszoros világbajnok Babos Tímea és újdonsült partnere, a brazil Luisa Stefani nemcsak együtt maradt, de négy WTA-tornát megnyerve kivívta a jogot a világbajnokságon való részvételre is. És ma, a tervek szerint 13.30-as kezdéssel már a döntőbe jutásért lépnek pályára. Nem rossz ómen Babosék számára, hogy korábban ahányszor idáig eljutott a magyar játékos, mindig vb-cím lett a vége.

Molnár László
2025. 11. 07. 10:34
Babos Tímea és Luisa Stefani tökéletes párost alkot a pályán Fotó: Philip Fong Forrás: AFP
Ha valaki ezt megjósolta volna az év elején, valószínűleg halálig tartó szerződést kapott volna a delphoi jósdában. Ugyanis pénteken kora délután az elődöntőben lép pályára Babos Tímea a WTA-világbajnokságon, hogy női párosban pályafutása során negyedszer is bejusson a vb-döntőbe. Évekkel ezelőtt ez talán nem lett volna olyan nagy hír – ugyanis a magyar teniszező sorra nyerte a vb-címeket (3) és a Grand Slam-tornákat (4) –, ám az elmúlt egy-két évben mély gödörbe került. Ráadásul amikor nem úgy ment a tenisz a legeredményesebb magyar játékosnak, sokan azt szerették volna, ha a 32 éves soproni sportoló szögre akasztja az ütőjét. Ám Babos – szerencsére – nem hallgatott ezekre a szirénhangokra, és az egyest elengedve csak a párosra kezdett koncentrálni. 

Babos Tímea és Luisa Stefani egyre többször gratulálhat győzelemnek egymásnak, most ezt szeretnénk látni a vb-elődöntő után is
Babos Tímea és Luisa Stefani egyre többször gratulálhat győzelemhez egymásnak, most ezt szeretnénk látni a WTA-vb-elődöntő után is     Fotó: PHILIP FONG / AFP

Kiderült, hogy Babos Tímea még mindig a világ egyik legjobb párosjátékosa

Persze ahhoz, hogy ezt bebizonyítsa, kellett egy olyan partner, aki képes kihozni belőle a maximumot. A sors egy véletlen folytán az útjába sodorta a brazil Luisa Stefanit. A dél-amerikai játékos ez év januárjában a linzi tornán akart indulni, de a partnerének nem volt olyan ranglistája, ami elég volt a pályára lépéshez. Gondolt egy merészet, és telefonon felhívta a Sopronban tartózkodó Babos Tí­meát, aki kiautózott Linzbe, és ha már ott volt, hát Stefanival az egész mezőnyt végigverve – közte az aktuális világelső duót – megnyerték a tornát. És innentől kezdve nem volt megállás. 

Babos Tímea tornagyőzelmei 2025-ben

  • Linz WTA 500-as
  • Stras­bourg WTA 500-as
  • Tokió WTA 500-as
  • Sao Paulo WTA 250-es.

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Stefanival az oldalán a kínai Ningpóban az egymillió dollár összdíjazású viadalon a döntőig menetelt, illetve a Grand Slam-viadalokon kétszer is a negyeddöntőig jutott a párosuk – Wimbledonban és a US Openen –, elmondható, hogy Babos számára véget ért a „hét szűk esztendő”, és Stefanival remek kettőst alkotva ismét világraszóló sikert ért el. Igaz, eddig a legnagyobb tornákon még hiányzik az újabb siker…

Babos Tímea és Luisa Stefani vb-elődöntőt vívhat, ahol már a finálé lesz a tét
Babos Tímea és Luisa Stefani vb-elődöntőt vívhat, ahol már a finálé lesz a tét     Fotó: AFP/Philip Fong

Ha Babos vb-elődöntőig jutott, annak mindig világbajnoki cím lett a vége

Arra viszont  a fenti eredménysor tökéletesen elég volt, hogy a Babos, Stefani kettős a hetedik helyen kvalifikálja magát a rijádi WTA-világbajnokságra. Ugyan a csoportjukban a kiemelés szerint nem ők voltak a továbbjutás esélyesei, Szaúd-Arábiába mégis ők érkeztek talán a legjobb formában, miután a vb előtt a már említett ningpói döntő mellett diadalmaskodtak Tokióban. Márpedig egy világbajnokságon nem a ranglista, hanem az adott forma a lényeg. És ez be is bizonyosodott, hiszen a csoportjukban az első, elveszített találkozó után két meccset megnyerve – többek között a címvédőt és az idei US Open-győztes párost is legyőzve – bejutottak a rijádi torna elődöntőjébe.

Babos, Stefani duó eddigi eredményei a vb-n

Utóbbiak ellen megvívott sikeres ki-ki meccs nagyon fontos sikert hozott Babosék számára. Egyrészt végre valahára sikerült legyőzni a pályán Dabrowskiékat: idén három meccset vívtak (volna) egymással, ám Dabrowskiék a strasbourgi elődöntőben visszaléptek – Babosék meg is nyerték a tornát –, míg áprilisban a stuttgarti elődöntőben (7:5, 3:6, 4-10) és szeptember elején a US Open negyeddöntőjében (6:0, 4:6, 4:6) legyőzték a magyar, brazil duót.

Másrészt a hatodik világbajnokságán játszó Babos Tímea 2019 után először jutott be újra egy vb elődöntőjébe, ami korábban ahányszor csak sikerült, mindig vb-cím lett a vége. 

Azaz, ha ez a sorozat folytatódna, a 32 éves soproni játékos negyedszer lehetne világbajnok, amivel feljönne az örökrangsor harmadik helyére, az élen Martina Navratilova (13) áll, a második Pam Shriver (10), és a magyar teniszezőnő Lisa Raymond és Billie Jean King mellé csatlakozna.

Babos utolsó vb-címe 2019-ben a francia Mladenovic oldalán:

Nem a magyar, brazil kettős az esélyes

Babosék számára ugyan nem lesz egyszerű az elődöntő – és akkor még nagyon finoman fogalmaztunk –, ám az is tény, hogy a magyar, brazil páros most játszik majd a legalacsonyabban rangsorolt ellenféllel. A 6. helyen kiemelt Hszie Su-vej, Jelena Ostapenko (tajvani, lett) duó azonban pazar formában játszik, mindössze egy szettet veszített el a három vb-csoportmeccse alatt. A két páros még sosem játszott egymással, így a rijádi vb-n találkoznak először. Az esélyekről talán elmond valamit, hogy 

amíg Ostapenkóék sikerére 1.61-es a szorzó, addig Babosék győzelme esetén a feltett pénzének a 2,36-szorosát kaszálhatja az, aki a magyar, brazil duóra fogad. 

De mint említettük, ha Babos Tímea egyszer eljutott egy világbajnoki elődöntőbe, akkor mindig vb-címmel távozott a viadalról. Eddig ez háromszor sikerült, és mint tudjuk, három a magyar igazság, és a negyedik a ráadás!

Babosék győzelme Dabrowskiék ellen:

