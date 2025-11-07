Csúcstámadás, amikor Babos eljutott a legjobb négyig, mindig világbajnok lett

Ha valaki ezt megjósolta volna az év elején, valószínűleg halálig tartó szerződést kapott volna a delphoi jósdában. Ugyanis pénteken kora délután az elődöntőben lép pályára Babos Tímea a WTA-világbajnokságon, hogy női párosban pályafutása során negyedszer is bejusson a vb-döntőbe. Évekkel ezelőtt ez talán nem lett volna olyan nagy hír – ugyanis a magyar teniszező sorra nyerte a vb-címeket (3) és a Grand Slam-tornákat (4) –, ám az elmúlt egy-két évben mély gödörbe került. Ráadásul amikor nem úgy ment a tenisz a legeredményesebb magyar játékosnak, sokan azt szerették volna, ha a 32 éves soproni sportoló szögre akasztja az ütőjét. Ám Babos – szerencsére – nem hallgatott ezekre a szirénhangokra, és az egyest elengedve csak a párosra kezdett koncentrálni.

Babos Tímea és Luisa Stefani egyre többször gratulálhat győzelemhez egymásnak, most ezt szeretnénk látni a WTA-vb-elődöntő után is Fotó: PHILIP FONG / AFP

Kiderült, hogy Babos Tímea még mindig a világ egyik legjobb párosjátékosa

Persze ahhoz, hogy ezt bebizonyítsa, kellett egy olyan partner, aki képes kihozni belőle a maximumot. A sors egy véletlen folytán az útjába sodorta a brazil Luisa Stefanit. A dél-amerikai játékos ez év januárjában a linzi tornán akart indulni, de a partnerének nem volt olyan ranglistája, ami elég volt a pályára lépéshez. Gondolt egy merészet, és telefonon felhívta a Sopronban tartózkodó Babos Tí­meát, aki kiautózott Linzbe, és ha már ott volt, hát Stefanival az egész mezőnyt végigverve – közte az aktuális világelső duót – megnyerték a tornát. És innentől kezdve nem volt megállás.

Babos Tímea tornagyőzelmei 2025-ben

Linz WTA 500-as

Stras­bourg WTA 500-as

Tokió WTA 500-as

Sao Paulo WTA 250-es.

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Stefanival az oldalán a kínai Ningpóban az egymillió dollár összdíjazású viadalon a döntőig menetelt, illetve a Grand Slam-viadalokon kétszer is a negyeddöntőig jutott a párosuk – Wimbledonban és a US Openen –, elmondható, hogy Babos számára véget ért a „hét szűk esztendő”, és Stefanival remek kettőst alkotva ismét világraszóló sikert ért el. Igaz, eddig a legnagyobb tornákon még hiányzik az újabb siker…

Babos Tímea és Luisa Stefani vb-elődöntőt vívhat, ahol már a finálé lesz a tét Fotó: AFP/Philip Fong

Ha Babos vb-elődöntőig jutott, annak mindig világbajnoki cím lett a vége

Arra viszont a fenti eredménysor tökéletesen elég volt, hogy a Babos, Stefani kettős a hetedik helyen kvalifikálja magát a rijádi WTA-világbajnokságra. Ugyan a csoportjukban a kiemelés szerint nem ők voltak a továbbjutás esélyesei, Szaúd-Arábiába mégis ők érkeztek talán a legjobb formában, miután a vb előtt a már említett ningpói döntő mellett diadalmaskodtak Tokióban. Márpedig egy világbajnokságon nem a ranglista, hanem az adott forma a lényeg. És ez be is bizonyosodott, hiszen a csoportjukban az első, elveszített találkozó után két meccset megnyerve – többek között a címvédőt és az idei US Open-győztes párost is legyőzve – bejutottak a rijádi torna elődöntőjébe.