Zabital vagy tehéntej? Melyikkel érdemes feltölteni a hűtőt?

Krémes, enyhe ízű, és mindenki imádja a kávéjában, a zabital meghódította a szívünket. De vajon tényleg jobb választás a zabital, mint a hagyományos tehéntej? Bár növényi alapú és laktózmentes, a válasz korántsem egyértelmű. Utánajártunk, hogy végre tisztán lássunk: miben különbözik a két tej tápanyagtartalma, melyik az egészségesebb, és hogyan válasszunk közöttük okosan.

2025. 11. 06. 11:16
A zabital az utóbbi években igazi sztárrá vált a tejhelyettesítők között Fotó: Tatjana Meininger Forrás: Shutterstock
A zabital az utóbbi években igazi sztárrá vált a tejhelyettesítők között. Krémes állagának és kellemes, semleges ízének köszönhetően sokan választják a hagyományos tehéntej helyett, legyen szó kávéról, turmixról vagy müzliről. De tényleg egészségesebb ez a növényi alternatíva? Vagy csak egy újabb rend, ami jobban hangzik, mint amilyen valójában?

A zabital az egyik legnépszerűbb tejhelyettesítő ital, de tényleg egészségesebb a sima tejnél?
A zabital az egyik legnépszerűbb tejhelyettesítő ital, de tényleg egészségesebb a sima tejnél?/ Fotó: AtlasStudio / Shutterstock

Mit tartalmaz a zabital?

A zabital tápanyagtartalma nagyban függ attól, hogyan készült. A házi és a bolti változatok között is jelentős különbségek lehetnek, mivel az utóbbiakat általában extra tápanyagokkal dúsítják. A tehéntejhez képest a zabital több szénhidrátot és kevesebb zsírt tartalmaz. Rostban is gazdagabb, bár a gyártási folyamat során a zab eredeti rosttartalmának egy része elvész. A dúsított zabital lényegesen több vasat tartalmaz, mint a tehéntej – ez különösen hasznos vegánoknak vagy azoknak, akik nem esznek állati eredetű ételeket.

A dúsított zabital gazdag kalciumban, D-vitaminban, B12-vitaminban és riboflavinban is – ezek a tápanyagok támogatják a csontok egészségét, az energiatermelést és a vörösvértestek képződését, de természetes formában nem találhatók meg a zabban. A házi zabital viszont nem dúsított, ezért általában kevesebb benne a kalcium, a D-vitamin és a B12.

Mit tartalmaz a tehéntej?

Mindhárom makrotápanyagot tartalmazza: szénhidrátot, fehérjét és zsírt. Emellett természetes módon gazdag kalciumban, káliumban, foszforban és B-vitaminokban, amelyek elengedhetetlenek a csontok, izmok és idegrendszer egészségéhez. A zabitallal ellentétben ezek a tápanyagok természetesen vannak jelen a tehéntejben, nem a gyártók adják hozzá. Könnyen felszívódnak, vagyis a szervezetünk hatékonyan tudja hasznosítani őket.

Külön érdemes kiemelni a tehéntej magas fehérjetartalmát. Egy csésze tehéntej 8 gramm fehérjét tartalmaz, míg ugyanennyi zabital csak körülbelül 2 grammot. Sokan tartanak a tehéntej zsírtartalmától, pedig a zsír segíti az abban oldódó vitaminok felszívódását, a hormontermelést, a jóllakottság érzését, a szervek védelmét és a sejtek szerkezetét. Ráadásul attól függően, hogy milyen tejet választunk, a zsírtartalom is eltérő lehet.

Melyik az egészségesebb?

Ha a két tejet összehasonlítjuk, a tehéntej technikailag több természetes tápanyagot és fehérjét tartalmaz csészénként. A zabital ezzel szemben természetes formában kevesebb tápanyagot tartalmaz. Viszont a zabital laktózmentes, így biztonságosabb és jobb választás azoknak, akik laktózérzékenyek.

Végülis melyik a jobb?

Nincs egyértelmű győztes, mindkét italnak megvan a maga helye. A zabital tökéletes választás vegánoknak, laktózérzékenyeknek vagy azoknak, akik csökkenteni szeretnék a telített zsír bevitelüket. A tehéntej viszont verhetetlen, ha természetes, könnyen felszívódó fehérjére és csontokat erősítő tápanyagokra van szükségünk. A lényeg: válasszuk azt, ami a testünk igényeihez és életmódodunkhoz a legjobban passzol!

