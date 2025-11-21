Neymar haverja, Messi klónja: kiút a szegénységből, tükör a magyar fiataloknak

ZTENB Ibrazil

A magyar fiatalok tátott szájjal figyelik a brazil futballistákat, akiknek a pályán minden sikerülni látszik. Csakhogy kevesen tudják, milyen kemény, sokszor reménytelennek tűnő út vezetett odáig, hogy négy brazil tehetség, Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima és Diego Borges ma a ZTE mezét viselje. Négy élet, négy külön történet, de egy közös nevező: a szegénység, amelyből a futball volt az egyetlen menekülőút.

2025. 11. 21. 9:22
Megtalálták a számításukat Magyarországon a ZTE brazil játékosai Forrás: ZTE FC
Magyarországon a fiatal labdarúgók sokszor irigykedve tekintenek a brazil játékosokra: cseleznek, varázsolnak, mosolyognak, látszólag minden könnyedén megy nekik. Csakhogy a Zalaegerszeg négy fiatal brazil légiósa egészen más valóságból érkezett. Olyan környezetből, ahol a futball nem szórakozás vagy hobbi, hanem az egyetlen esély arra, hogy az ember ételt tegyen a családja asztalára. Az életükről meséltek a Nemzeti Sportnak. S arról se feledkezzünk meg, nekik is köszönhető, hogy a ZTE a rossz rajt után magára talált, és a nyolcadik helyről várja az NB I őszi szezonjának a hajráját. Nuno Campos csapata a Fizz liga 14. fordulójának nyitányán, pénteken az ETO vendége lesz.

A ZTE négy brazil játékosa: Joao Victor, Maxsuel Alegria, Diego Borges és Daniel Lima. Csak a hideget nem szeretik az NB I-ben és Magyarországon
A ZTE négy brazil játékosa: Joao Victor, Maxsuel Alegria, Diego Borges és Daniel Lima. Csak a hideget nem szeretik az NB I-ben és Magyarországon. Fotó: NS-montázs

Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima és Diego Borges története jól mutatja: Brazíliában minden siker mögött kimondhatatlan mennyiségű küzdelem, nélkülözés és lemondás húzódik meg. A magyar fiataloknak tükörként szolgálhatnak ők – jelezve, hogy a tehetség önmagában kevés, a kitartás az igazi valuta.

 

Joao Victor – Dorival Júnior tanácsaitól az NB I-ig

Joao Victor útja tizenkét évesen indult, amikor egyedül, pénz nélkül utazott el Sao Paulóba, hogy próbajátékra jelentkezzen a Santosnál. Elutasították, majd a Fluminense is nemet mondott neki. A legtöbben itt feladnák, ő azonban a család biztatására újra és újra nekifutott.

A Cearánál találta meg a helyét, ahol nem más edzette, mint Dorival Júnior, a későbbi brazil szövetségi kapitány. Tizenhat évesen már a brazil U17-es válogatott tagja volt, de sérülések és klubváltások nehezítették a fejlődését. Japánban is légióskodott, mielőtt elfogadta a ZTE ajánlatát.

Ma a magyar hideggel küzd, és bár nehezen tanulja a nyelvet, otthon érzi magát. Tíz gólt szeretne szerezni – és egyszer eljutni a Premier League-be.

 

Maxsuell Alegria – Messihez hasonló hormonkezelés mentette meg a karrierjét

Maxsuell Alegria története akár film is lehetne. Goiás utcáin nőtt fel, ahol minden gyerek focilabdával a lábán rohangál. A Fluminense adta meg az első komoly lehetőséget, de a család nem tudta volna finanszírozni a költözést. Egy ügynök segítségével mégis Rióba került – egy apró lakásba, ahol a földön aludtak egy rossz matracon.

A klub orvosai hormoninjekció-kezelést írtak elő számára, hasonlót, mint amilyet Lionel Messi kapott gyerekkorában. A drága gyógyszert csak állami segítséggel tudták beszerezni, édesapja pedig éjt nappallá téve dolgozott érte.

Hiába volt minden áldozat, két év múlva a Fluminense elengedte. Alegria azonban újra felállt, a Nova Iguacu után a Vascóban olyan játékosokkal edzett együtt, mint Coutinho vagy Dimitri Payet. A ZTE ajánlata számára egyszerre volt félelmetes és felemelő: először jött Európába, és mára meggyőződött róla, hogy az NB I erős, intenzív bajnokság.

Dinamikus lövés Maxsuel Alegria kivitelezésében
Dinamikus lövés Maxsuel Alegria kivitelezésében. Forrás: ZTE FC

Daniel Lima – már kisgyerekként eltartotta a családját

Daniel Lima kilencévesen már két célt tűzött ki maga elé: profi futballista lesz, és ezzel segíti majd a családját. Tizenhat évesen a Vila Nova szerződtette, a fizetésének nagy részét pedig otthon adta le.

Hajnalban kelt, négy busszal járt edzésre, mert tudta: a lehetőség egyszeri. A brazil futball világában több millió gyerek versenyez egymással, és ő azok közé tartozott, akik megértették, hogy a tehetség nem elég – vasfegyelemmel kell edzeni minden nap.

Ma Zalaegerszegen az tetszik neki a legjobban, hogy a klub valódi esélyt ad a fiataloknak. Célja, hogy több gólt szerezzen, és hogy egyszer világbajnokságon szerepelhessen – még ha sokan ezt irreálisnak tartják is.

 

Diego Borges – Neymar edzőpartnere a Santostól Zalaegerszegig

Diego Borges tizenhat évesen a Ferroviáriánál kezdte, majd tizennyolc évesen eljutott Brazília egyik legnagyobb klubjához, a Santoshoz. Minden belépésekor érezte a hely szellemiségét: innen indult Pelé, itt játszott Neymar is.

Sok esetben együtt edzett a brazil klasszissal, aki szerénységével és tanácsaival mély nyomot hagyott benne.

Magyarországra nehéz időszak után érkezett: sérülések, klubváltások, bizonytalanság nehezítették az útját. A ZTE-ben azonban új esélyt kapott, és azt mondja, lenyűgözi a magyar stadionok és pályák minősége. Célja, hogy védőként négy gólt szerezzen, és egyszer ő is eljusson a Bajnokok Ligájába.

 

A brazil csoda mögötti árnyék, amit nem látnak a magyar fiatalok

A négy fiatal brazil futballista története egyértelmű üzenetet hordoz: azok a játékosok, akiket ma a magyar pályákon csodálunk, gyakran szegénységben nőttek fel, éheztek, kilométereket tettek meg tömegközlekedéssel vagy gyalog edzésre, és sokszor úgy kellett bizonyítaniuk, hogy közben egyedül éltek, távol a családjuktól – mert a futball volt az egyetlen esélyük a kitörésre.

Ezzel szemben a magyar fiatalok sokszor nem is sejtik, milyen jó dolguk van. Tökéletes, modern pályákon edzhetnek, rendszerint autóval viszik őket a szülők a tréningekre, és nem kell tizenévesen elhagyniuk a családjukat, az otthonukat vagy akár az országukat csak azért, hogy futballisták lehessenek. A lehetőségek sokszor adottak – a kérdés csak az, ki mennyire él velük.

Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima és Diego Borges története tehát nemcsak inspiráció, hanem tükör is: megmutatja, milyen elképesztő küzdelem árán jutnak el a brazilok Európába, és mennyire más valóságból érkeznek, mint amiben a magyar fiatalok élnek. A csillogó cselek mögött gyakran fájdalmas, rögös út húzódik – de éppen ettől válik értékessé minden egyes sikerük.

NB I, 14. forduló

péntek:

  • ETO FC–ZTE 20.00

szombat:

  • Puskás Akadémia–Kisvárda 14.30
  • Debreceni–Kazincbarcika 17.00
  • Ferencváros–Nyíregyháza 19.30

vasárnap:

Paks–Újpest 16.00

  • Diósgyőr–MTK 18.30 
     

Brazil parádé az Újpest ellen:

 

