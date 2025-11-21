Neymar haverja, Messi klónja: kiút a szegénységből, tükör a magyar fiataloknak

Magyarországon a fiatal labdarúgók sokszor irigykedve tekintenek a brazil játékosokra: cseleznek, varázsolnak, mosolyognak, látszólag minden könnyedén megy nekik. Csakhogy a Zalaegerszeg négy fiatal brazil légiósa egészen más valóságból érkezett. Olyan környezetből, ahol a futball nem szórakozás vagy hobbi, hanem az egyetlen esély arra, hogy az ember ételt tegyen a családja asztalára. Az életükről meséltek a Nemzeti Sportnak. S arról se feledkezzünk meg, nekik is köszönhető, hogy a ZTE a rossz rajt után magára talált, és a nyolcadik helyről várja az NB I őszi szezonjának a hajráját. Nuno Campos csapata a Fizz liga 14. fordulójának nyitányán, pénteken az ETO vendége lesz.

A ZTE négy brazil játékosa: Joao Victor, Maxsuel Alegria, Diego Borges és Daniel Lima. Csak a hideget nem szeretik az NB I-ben és Magyarországon. Fotó: NS-montázs

Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima és Diego Borges története jól mutatja: Brazíliában minden siker mögött kimondhatatlan mennyiségű küzdelem, nélkülözés és lemondás húzódik meg. A magyar fiataloknak tükörként szolgálhatnak ők – jelezve, hogy a tehetség önmagában kevés, a kitartás az igazi valuta.

Joao Victor – Dorival Júnior tanácsaitól az NB I-ig

Joao Victor útja tizenkét évesen indult, amikor egyedül, pénz nélkül utazott el Sao Paulóba, hogy próbajátékra jelentkezzen a Santosnál. Elutasították, majd a Fluminense is nemet mondott neki. A legtöbben itt feladnák, ő azonban a család biztatására újra és újra nekifutott.

A Cearánál találta meg a helyét, ahol nem más edzette, mint Dorival Júnior, a későbbi brazil szövetségi kapitány. Tizenhat évesen már a brazil U17-es válogatott tagja volt, de sérülések és klubváltások nehezítették a fejlődését. Japánban is légióskodott, mielőtt elfogadta a ZTE ajánlatát.

Ma a magyar hideggel küzd, és bár nehezen tanulja a nyelvet, otthon érzi magát. Tíz gólt szeretne szerezni – és egyszer eljutni a Premier League-be.

Maxsuell Alegria – Messihez hasonló hormonkezelés mentette meg a karrierjét

Maxsuell Alegria története akár film is lehetne. Goiás utcáin nőtt fel, ahol minden gyerek focilabdával a lábán rohangál. A Fluminense adta meg az első komoly lehetőséget, de a család nem tudta volna finanszírozni a költözést. Egy ügynök segítségével mégis Rióba került – egy apró lakásba, ahol a földön aludtak egy rossz matracon.

A klub orvosai hormoninjekció-kezelést írtak elő számára, hasonlót, mint amilyet Lionel Messi kapott gyerekkorában. A drága gyógyszert csak állami segítséggel tudták beszerezni, édesapja pedig éjt nappallá téve dolgozott érte.

Hiába volt minden áldozat, két év múlva a Fluminense elengedte. Alegria azonban újra felállt, a Nova Iguacu után a Vascóban olyan játékosokkal edzett együtt, mint Coutinho vagy Dimitri Payet. A ZTE ajánlata számára egyszerre volt félelmetes és felemelő: először jött Európába, és mára meggyőződött róla, hogy az NB I erős, intenzív bajnokság.