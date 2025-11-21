Előremenekülne, Győrben is győzne a kieső helyről legutóbb elkerült NB I-es klub

Az elmúlt napokat a nemzeti csapatok uralták: a felnőttek világbajnoki selejtezőkön léptek pályára, de különböző mérkőzéseken szerepeltek a korosztályos együttesek is. Az idei utolsó válogatott időszak lezárult, kezdetét veszi a karácsonyig tartó év végi hajtás. Az NB I-ben a többség öt, de a korábban halasztó gárdák és ellenfeleik hat bajnokit játszanak az ünnepek előtt. Ezek közül az első az ETO FC és a Zalaegerszeg péntek esti összecsapása lesz.

Az ETO FC stadionjában, Győrben tér vissza az NB I a válogatott mérkőzések után. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ez történt a győri és a zalaegerszegi válogatottakkal

A vendéglátó klub több labdarúgója is pályára lépett az idei utolsó válogatott mérkőzéseken: Vitális Milán a felnőtt, Bánáti Kevin és Vingler László az U21-es, míg Décsy Ádám az U19-es csapatban képviselte a győri színeket, rajtuk kívül Oleksandr Pyschur az ukrán U21-es válogatottban játszott két meccset.

Vitális Milán (fehér mezben) pályára lépett a magyar válogatott örmények elleni vb-selejtezőjén. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A zalaegerszegiek részéről két játékosnak volt válogatott elfoglaltsága. A szeptemberben kölcsönbe érkezett középpályás, a húszéves Stefan Bitca november 13-án Olaszország ellen debütált Moldova felnőttcsapatában, majd három nappal később, Izrael ellen is pályára léphetett vb-selejtezőn. A magyar U21-es csapatot erősítő, szintén húsz esztendős Bodnár Gergő gólt szerzett a Feröer szigetek elleni felkészülési meccsen, míg a horvátok ellen nem kapott lehetőséget.

Skribek Alen győzelemmel folytatná az NB I-ben

A pénteki bajnoki résztvevői győzelemmel hagyták abba a szünet előtt, az ETO az Újpest vendégeként nyert 3-0-ra, míg a Zalaegerszeg a Diósgyőrt győzte le hazai pályán 2-0-ra. A néhány hete még a Ferencváros vendégeként is nyerő zalaiak ezzel elmozdultak a kieső helyről, igaz, a helyzetük továbbra sem megnyugtató, mivel a ZTE csupán két ponttal áll jobban a már a vonal alatt álló Nyíregyházánál. A győri csapat úgy is hét ponttal előzi meg a Zalaegerszeget, hogy a nyári, európai kupaselejtezője miatt egy mérkőzését majd december elején pótolja.

– Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen visszatérése óta remek arcát mutatja az ETO – kezdte Skribek Alen, aki a Ztefc.hu-nak nyilatkozott.

Jól teltek az edzések a válogatottszünetben, felkészültünk az ellenfélből, és mindenképp győzelemmel szeretnénk folytatni a bajnokságot. Fontos lenne egy jó eredmény Győrben, hiszen szeretnénk közelíteni a felsőházhoz, és a szurkolóinknak sem szándékozunk csalódást okozni.