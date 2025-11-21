NB IZalaegerszegETO FC

Előremenekülne, Győrben is győzne a kieső helyről legutóbb elkerült NB I-es klub

A novemberi válogatott időszak befejezése után újra a klubfutballé a főszerep. Az NB I a 14. fordulóval folytatódik, ez pedig péntek este, az ETO Stadionban kezdődik meg. A házigazda Győr és a Zalaegerszeg is úgy várhatja az év végi hajrát, hogy a szünet előtt nyerni tudott.

2025. 11. 21. 5:20
Schön Szabolcs (labdával) és csapata, az ETO FC pénteken újra hazai pályán szerepelhet az NB I-ben. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Az elmúlt napokat a nemzeti csapatok uralták: a felnőttek világbajnoki selejtezőkön léptek pályára, de különböző mérkőzéseken szerepeltek a korosztályos együttesek is. Az idei utolsó válogatott időszak lezárult, kezdetét veszi a karácsonyig tartó év végi hajtás. Az NB I-ben a többség öt, de a korábban halasztó gárdák és ellenfeleik hat bajnokit játszanak az ünnepek előtt. Ezek közül az első az ETO FC és a Zalaegerszeg péntek esti összecsapása lesz.

Az ETO FC stadionjában, Győrben tér vissza az NB I a válogatott mérkőzések után
Az ETO FC stadionjában, Győrben tér vissza az NB I a válogatott mérkőzések után. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

 

Ez történt a győri és a zalaegerszegi válogatottakkal

A vendéglátó klub több labdarúgója is pályára lépett az idei utolsó válogatott mérkőzéseken: Vitális Milán a felnőtt, Bánáti Kevin és Vingler László az U21-es, míg Décsy Ádám az U19-es csapatban képviselte a győri színeket, rajtuk kívül Oleksandr Pyschur az ukrán U21-es válogatottban játszott két meccset. 

Vitális Milán (fehér mezben) pályára lépett a magyar válogatott örmények elleni vb-selejtezőjén
Vitális Milán (fehér mezben) pályára lépett a magyar válogatott örmények elleni vb-selejtezőjén. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A zalaegerszegiek részéről két játékosnak volt válogatott elfoglaltsága. A szeptemberben kölcsönbe érkezett középpályás, a húszéves Stefan Bitca november 13-án Olaszország ellen debütált Moldova felnőttcsapatában, majd három nappal később, Izrael ellen is pályára léphetett vb-selejtezőn. A magyar U21-es csapatot erősítő, szintén húsz esztendős Bodnár Gergő gólt szerzett a Feröer szigetek elleni felkészülési meccsen, míg a horvátok ellen nem kapott lehetőséget.

 

Skribek Alen győzelemmel folytatná az NB I-ben

A pénteki bajnoki résztvevői győzelemmel hagyták abba a szünet előtt, az ETO az Újpest vendégeként nyert 3-0-ra, míg a Zalaegerszeg a Diósgyőrt győzte le hazai pályán 2-0-ra. A néhány hete még a Ferencváros vendégeként is nyerő zalaiak ezzel elmozdultak a kieső helyről, igaz, a helyzetük továbbra sem megnyugtató, mivel a ZTE csupán két ponttal áll jobban a már a vonal alatt álló Nyíregyházánál. A győri csapat úgy is hét ponttal előzi meg a Zalaegerszeget, hogy a nyári, európai kupaselejtezője miatt egy mérkőzését majd december elején pótolja.

– Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen visszatérése óta remek arcát mutatja az ETO – kezdte Skribek Alen, aki a Ztefc.hu-nak nyilatkozott.

Jól teltek az edzések a válogatottszünetben, felkészültünk az ellenfélből, és mindenképp győzelemmel szeretnénk folytatni a bajnokságot. Fontos lenne egy jó eredmény Győrben, hiszen szeretnénk közelíteni a felsőházhoz, és a szurkolóinknak sem szándékozunk csalódást okozni.

Az NB I 14. fordulójának programja
Péntek
ETO FC–Zalaegerszeg 20.00

Szombat
Puskás Akadémia–Kisvárda 14.30
Debrecen–Kazincbarcika 17.00
Ferencváros–Nyíregyháza 19.30

Vasárnap
Paks–Újpest 16.00
Diósgyőr–MTK Budapest 18.30
Minden mérkőzést élőben közvetít az M4 Sport!
A pontverseny állása itt látható.

 

