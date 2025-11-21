Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Mit eszünk valójában a vásárokban? Adventi ellenőrzés kezdődik országszerte

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vizsgálatának célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek.

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság2025. 11. 21. 9:19
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek az adventi időszakban. A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek – közölte a hatóság.

Budapest, 2022. november 19. A Szent István téri Advent Bazilika karácsonyi vásár 2022. november 19-én. MTI/Mohai Balázs
Advent Bazilika karácsonyi vásár a Szent István téren. Fotó MTI/Mohai Balázs

Az ünnepi időszakban megnövekszik a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, ami fokozott élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. Az NKFH által elrendelt ellenőrzés célja, hogy megvizsgálják: a karácsonyi vásárokba kitelepült vendéglátóegységek eleget tesznek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak. Az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a hőkezelésre, a tárolási körülményekre, a nyomon követhetőségre és a hulladék kezelésére – közölte a hatóság.

Az NKFH és a kormányhivatalok ezenfelül szárított gyümölcsöket, olajos magvakat és szaloncukrokat lédig, azaz ömlesztett formában árusító boltokat, piacokat és adventi vásárokat is ellenőriznek élelmiszer-biztonsági és higiéniai szempontból.

A vizsgálatokat telepített piacokon, vásárcsarnokokban, kiskereskedelmi egységekben és ideiglenes árusítóhelyeken végzik. A lédig termékek esetében ugyanis magas a keresztszennyeződés és a nyomon követhetetlenség kockázata, a szezonális kitelepüléseken gyakran nem megfelelők a higiéniai feltételek, és megesik az is, hogy nem dokumentált az áru eredete. Az olajos magvaknál továbbá gyakori az aflatoxin-szennyezés, aszalt gyümölcsöknél a kén-dioxid-tartalom és a penészesedés, a szaloncukornál pedig a keveredés, a csomagolás leválása a termékről és a hiányzó allergénjelölés jelent kockázatot.

A vizsgálatok kiterjednek a csomagolás nélkül, ömlesztve árusított, hazai és import héjas gyümölcsök (dió, mogyoró, mandula, gesztenye, földimogyoró, pisztácia stb.) tételeinek ellenőrzésére is, mivel a szezonális megnövekedett forgalom során fokozott a kockázata a nem megfelelő minőségű termékek forgalmazásának, a hibás jelöléseknek, valamint a származási hely esetleges meghamisításának.

Az NKFH és a kormányhivatalok mindent megtesznek a magyar családok egészségének védelme érdekében, ezért az élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzések az ünnepi időszak alatt is folyamatosak.

 

Borítókép: A Szent István téri Advent Bazilika karácsonyi vásár (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

 

