Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságfogyasztóvédelemtermékvisszahívás

Műanyagdarab a csokiban – ezt a Milkát meg ne egye!

Idegen anyag jelenléte miatt termékvisszahívást kezdeményezett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság egy közkedvelt édességet illetően. Az egyik Milka csokoládéban ugyanis műanyagdarabokat találtak. A forgalmazó intézkedett arról, hogy mielőbb kivonják a terméket a forgalomból.

2025. 11. 20. 11:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott egyik Milka csokoládé fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag, vagyis műanyagdarabok lehetséges előfordulása miatt – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

csokoládé
 Az érintett Milka táblás csokoládét már visszavonták a forgalomból. Fotó: Unsplash

Termékvisszahívás a csokoládé szennyezettsége miatt

A fogyasztóvédelmi hatóság közleménye szerint az érintett, 

idegen anyaggal esetlegesen szennyezett termék a Milka Caramel 100 grammos változata.

A tájékoztatás szerint a Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi.

Az érintett termék tehát a 100 grammos kiszerelésű Milka Caramel táblás csokoládé, amelyen 2026.02.20-i minőségmegőrzési határidő szerepel.

  • Tételazonosító: OSV1252133
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.
  • Tételazonosító: OSV1252141
  • Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

Ha ezzel találkozunk, ne fogyasszuk!

A közlemény szerint a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek. 

A fogyasztóvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Két napja halas termékekben találtak baktériumot.

Ezekben a halas termékekben találtak baktériumokat, ezeket el ne fogyassza!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. Ocean Fish márkájú halászati termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben önellenőrzéssel végzett vizsgálat során súlyosan fertőző baktériumok, Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. Ezek a termékek lehetnek baktériumfertőzéssel érintettek.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.