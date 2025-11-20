Műanyagdarab a csokiban – ezt a Milkát meg ne egye!

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott egyik Milka csokoládé fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag, vagyis műanyagdarabok lehetséges előfordulása miatt – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Az érintett Milka táblás csokoládét már visszavonták a forgalomból. Fotó: Unsplash

Termékvisszahívás a csokoládé szennyezettsége miatt

A fogyasztóvédelmi hatóság közleménye szerint az érintett,

idegen anyaggal esetlegesen szennyezett termék a Milka Caramel 100 grammos változata.

A tájékoztatás szerint a Mondelez Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi.

Az érintett termék tehát a 100 grammos kiszerelésű Milka Caramel táblás csokoládé, amelyen 2026.02.20-i minőségmegőrzési határidő szerepel.

Tételazonosító: OSV1252133

Minőségmegőrzési idő: 2026.02.20.

Tételazonosító: OSV1252141

Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

Ha ezzel találkozunk, ne fogyasszuk!

A közlemény szerint a visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

A fogyasztóvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

