Balesetek miatt alakultak ki több kilométeres dugók a főbb útvonalakon

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az Annahegyi pihenőhelynél egy teherautó és két személyautó ütközött össze. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3 kilométert – közölte az Útinform.

Illusztráció Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az M1-es autópályán, Budapest felé a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, a reggeli forgalom hatására már kialakult a szakaszos lassulás, és időszakos torlódás. Az ellenkező, Hegyeshalom felé vezető oldalon, a mosonmagyaróvári csomópontban több jármű ütközött össze. A 162-es kilométernél a belső két sávot foglalják el a sérült járművek.

A torlódás már 2-3 kilométer hosszú.

Baleset történt az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán is, az üllői csomópontnál. A 29-es kilométernél a belső sávot lezárták. Már 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek.

A 4-es főúton, Újfehértó térségében egy személyautó letért az útról,és árokba zuhant. A 254-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.

A 7-es főúton, Diósdon egy személyautó gyalogost gázolt. A 14-es kilométernél a Budapest felé vezető egyik sávot lezárták.

Az 56-os főúton, Várdomb és Bátaszék között egy személyautó fának hajtott. A 19-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították.

Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában aszfaltoznak. A munkák miatt az M51-es autóút felől érkezők nem tudnak az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. Kerülni az M0-M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.