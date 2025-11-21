Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

autópályabalesettorlódásautóút

Balesetek miatt alakultak ki több kilométeres dugók a főbb útvonalakon

Nem csak az autópályákon, de több főúton is hosszabb eljutási időre kell számítani.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 8:18
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az Annahegyi pihenőhelynél egy teherautó és két személyautó ütközött össze. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3 kilométert – közölte az Útinform.

Dunaharaszti, 2018. szeptember 14. Torlódás az M0-ás autóút déli szakaszának felújítási munkálatai miatt Dunaharasztinál 2018. szeptember 14-én. Új forgalmi rend lép életbe az M0-ás autóút déli szakaszának felújításánál, hogy csökkentsék a torlódásokat. A Hárosi Duna-hídon a munkaterület mellett az M1-es autópálya irányába az eddigi kettő helyett három forgalmi sáv, míg a Soroksári Duna-híd felé hosszabb gyorsítósávok segítik majd a közlekedőket. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Illusztráció Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az M1-es autópályán, Budapest felé a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, a reggeli forgalom hatására már kialakult a szakaszos lassulás, és időszakos torlódás. Az ellenkező, Hegyeshalom felé vezető oldalon, a mosonmagyaróvári csomópontban több jármű ütközött össze. A 162-es kilométernél a belső két sávot foglalják el a sérült járművek. 

A torlódás már 2-3 kilométer hosszú.

Baleset történt az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán is, az üllői csomópontnál. A 29-es kilométernél a belső sávot lezárták. Már 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek.

A 4-es főúton, Újfehértó térségében egy személyautó letért az útról,és árokba zuhant. A 254-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.

A 7-es főúton, Diósdon egy személyautó gyalogost gázolt. A 14-es kilométernél a Budapest felé vezető egyik sávot lezárták.

Az 56-os főúton, Várdomb és Bátaszék között egy személyautó fának hajtott. A 19-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították.

Az M51-es és az M5-ös autópálya csomópontjában aszfaltoznak. A munkák miatt az M51-es autóút felől érkezők nem tudnak az M5-ös autópályára Budapest felé felhajtani, illetve az M5-ről Szeged felől érkezők sem tudnak az M51-es autóútra lehajtani. Kerülni az M0-M5 útvonalon lehet, erre táblák hívják fel a figyelmet.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

