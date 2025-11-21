Dobogókő és Kékestő is fehérbe öltözött

Dobogókőnél már több centis a hó, de kifehérdett a Kékestető is – adta hírül az Időkép a közösségi oldalán.

A dobogókői menedékház. Forrás: Facebook/Időkép

A legtöbb hóra egészen biztosan a hegyekben számíthatunk, ott akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Napközben a legtöbb helyen olvadni fog, este azonban jön a következő adag.

Szombatra virradóan is többfelé várható csapadék, keleten eső, nyugatabbra havas eső, hó, északon néhol fagyott eső, ónos eső nem kizárt. Napközben egy átmeneti szünettel délutántól ismét nagyobb területen számíthatunk csapadékra. Keleten, délkeleten eső, máshol egyre inkább havas eső, havazás valószínű.