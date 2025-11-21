Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

DobogókőKékestető

Dobogókő és Kékestő is fehérbe öltözött

Megérkezett végre a hó: az ország magasabb pontjain több helyen is fehérré változott a táj, és a következő napokban további havazásra is számíthatunk.

Forrás: Időkép.hu2025. 11. 21. 6:47
Fotó: Faludi Imre
Dobogókőnél már több centis a hó, de kifehérdett a Kékestető is – adta hírül az Időkép a közösségi oldalán.

A dobogókői menedékház. Forrás: Facebook/Időkép

A legtöbb hóra egészen biztosan a hegyekben számíthatunk, ott akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Napközben a legtöbb helyen olvadni fog, este azonban jön a következő adag. 

Szombatra virradóan is többfelé várható csapadék, keleten eső, nyugatabbra havas eső, hó, északon néhol fagyott eső, ónos eső nem kizárt. Napközben egy átmeneti szünettel délutántól ismét nagyobb területen számíthatunk csapadékra. Keleten, délkeleten eső, máshol egyre inkább havas eső, havazás valószínű. 

 

Borítókép: Turisták a havas Dobogókőn (Fotó: MTVA/Faludi Imre) 

 

