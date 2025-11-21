Rendkívüli

Az esernyőjét semmiképpen ne felejtse otthon – eső, havas eső és havazás is lesz ma

A hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, melegebb csupán a délkeleti, keleti határvidéken lehet.

Forrás: HungaroMet Zrt.2025. 11. 21. 6:21
Pénteken döntően borult lesz az ég. Sokfelé, több hullámban – főként hazánk keleti kétharmadán – várható csapadék: a Dunántúlon és az északi hegyekben már korábban, majd késő délutántól, estétől nyugat felől a síkvidéken is egyre többfelé havas eső, havazás várható. A magasabban fekvő helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző (ahol kialakul). A Tiszántúlon eső, zápor valószínű, közölte a HungaroMet Zrt.

Forrás: HungaroMet Zrt.

Az északias szél többfelé megélénkül, amit a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 0 és +7 fok között alakul, de a délkeleti, keleti határvidéken 10 fok körüli értékek is lehetnek. Késő estére –2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

