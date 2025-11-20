Megszólalt Németh Lajos, szerinte hajszálon múlik, hogy mi történik a következő napokban az időjárással

Elárulta azt is, hogy szerinte a legnagyobb esély a havazásra az ország nyugati térségében van, pénteken és szombaton – erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt egyébként. Hozzáfűzte, a Bakonyban, a Kőszegi-hegységben, és a Dunántúl hegységeiben helyenként 10 centiméter összefüggő hótakaró is lehet. Németh Lajos közölte azt is, aki szánkózni vagy kirándulni szeretne, annak itt az alkalom, ugyanis vasárnap már szárazabb levegő várható. Figyelmeztetett azonban: a hó röviddel a lehullását követően el fog olvadni.