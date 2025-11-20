Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Megszólalt Németh Lajos, szerinte hajszálon múlik, hogy mi történik a következő napokban az időjárással

Helyenként tíz centiméteres összefüggő hótakaró is alakulhat.

Forrás: Kemma2025. 11. 20. 15:10
A csapadék halmazállapota néhány tized Celsius-fokon fog múlni, így minden esély megvan arra, hogy havazás kezdődjön Tatabányán – fogalmazott a Kemmának Németh Lajos meteorológus. 

Részletezte, azért csapadékos az időjárás, mert a délnyugat-nyugat irányából érkező nedves levegő keveredik az északról beszivárgó hideggel. Szerinte minden okunk megvan feltételezni, hogy estére már havazni fog, hiszen annak légköri feltételei jelenleg alkalmasak rá. A Kárpát-medence felett ugyanis 

olyan hőmérsékleti viszonyok vannak, hogy néhány tized Celsius-fokon fog múlni, hogy az adott régióban hó, havas eső vagy eső fog esni.

 

Elárulta azt is, hogy szerinte a legnagyobb esély a havazásra az ország nyugati térségében van, pénteken és szombaton – erről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt egyébként. Hozzáfűzte, a Bakonyban, a Kőszegi-hegységben, és a Dunántúl hegységeiben helyenként 10 centiméter összefüggő hótakaró is lehet. Németh Lajos közölte azt is, aki szánkózni vagy kirándulni szeretne, annak itt az alkalom, ugyanis vasárnap már szárazabb levegő várható. Figyelmeztetett azonban: a hó röviddel a lehullását követően el fog olvadni. 

Beszélt arról is, hogy a november végi időjárás milyen lesz, erről a Kemma cikkében olvashat. 

