A gyalogátkelőhelyhez közeli járdaszakaszon bóklászik, időnként pedig az úttestre is kimerészkedik néhány kecske Mezőszilason, az általános iskola környékén – adta hírül a Feol.
Házi kecskék bolyonganak a mezőszilasi általános iskolánál, veszélyes a helyzet + videó
Még akkor is, ha a zebrán akarnak átkelni.
Hozzáfűzik, nagyjából 6-7 darab jószágról van szó, és egész otthonosan érzik magukat a környéken. Ugyanakkor megjegyzik, a helyzet balesetveszélyes, hiszen a kecskék bármikor az úttestre léphetnek, akár a közeli zebrán is.
Különösen nehéz észrevenni az állatokat estefelé, hiszen a szürkületben beleolvadnak a környezetbe legelészés közben. Figyelmeztetnek azonban, előfordul, hogy egy-egy kecske váratlanul kilép az útra. Az eset részleteit és fotókat a Feol cikkében talál.
