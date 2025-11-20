Rettegnek a lakók, betörés történhetett az éj leple alatt a megyei jogú városban

Úgy tudni, a betörőknek nem sikerült elvinni semmit, azonban a rendőrök megérkezése előtt eltűntek a helyszínről, ráadásul jelentős anyagi kárt okoztak, ugyanis megpróbálták betörni az ajtót. A környéken élők attól tartanak, velük is történhet hasonló.

A portál megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, egyelőre választ várnak az ügyben. Részletesebben a Bama cikkében olvashat az esetről.