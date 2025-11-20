Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Szent István térenHercegprímás utcatűzoltótűz

Lángol egy társasházi lakás Budapest belvárosában, a tűz már átterjedt a tetőre is

A Hercegprímás utcánál.

Forrás: MTI2025. 11. 20. 14:02
Társasházi lakás ég az V. kerületben, a tűz a tetőre is átterjedt – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épület kiürítését már elkezdték.


