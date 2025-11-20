Társasházi lakás ég az V. kerületben, a tűz a tetőre is átterjedt – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Lángol egy társasházi lakás Budapest belvárosában, a tűz már átterjedt a tetőre is
A Hercegprímás utcánál.
Egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épület kiürítését már elkezdték.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A tűzoltók a biztonságot erősítik, a kormány pedig javítja a munkájukhoz szükséges feltételeket
Új tűzoltóautókkal, ruha- és sisakfajlesztéssel segít a kormány.
Hamarosan megérkezik hazánk második KC–390 Millennium katonai szállítórepülőgépe + videó
A katonai szállítórepülőgép a mozikban látható Sárkányok Kabul felett című filmben is fontos szerepet kapott.
Menczer Tamás: Gratulálok, Peti, megtaláltad a szintet + videó
„Nagy politikai zseni vagy, Peti!” – üzente a politikus.
Szepesfalvy Anna: Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni a feladatát
A kormánypártok fővárosi frakciója szerint nem az ő feladatuk megoldani a Karácsony-többség által előidézett válságot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A tűzoltók a biztonságot erősítik, a kormány pedig javítja a munkájukhoz szükséges feltételeket
Új tűzoltóautókkal, ruha- és sisakfajlesztéssel segít a kormány.
Hamarosan megérkezik hazánk második KC–390 Millennium katonai szállítórepülőgépe + videó
A katonai szállítórepülőgép a mozikban látható Sárkányok Kabul felett című filmben is fontos szerepet kapott.
Menczer Tamás: Gratulálok, Peti, megtaláltad a szintet + videó
„Nagy politikai zseni vagy, Peti!” – üzente a politikus.
Szepesfalvy Anna: Tüttő Katával a főpolgármester csak le akarja tudni a feladatát
A kormánypártok fővárosi frakciója szerint nem az ő feladatuk megoldani a Karácsony-többség által előidézett válságot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!