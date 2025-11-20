Lángol egy társasházi lakás Budapest belvárosában, a tűz már átterjedt a tetőre is

Egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel indultak a helyszínre, ahová az első egység már kiérkezett. Az épület kiürítését már elkezdték.