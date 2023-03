Hogy lesz gluténmentes egy sör?

Egyik módja a gluténmentes sör készítésének, hogy olyan gabonát használnak föl a készítéséhez, amiben nincs glutén. Ilyen -az amúgy Afrikában rendszeresen használt – cirok, a jóval gyakoribb kukorica és rizs, de lehet a köles vagy rozs is. A másik mód, hogy a sörkészítés folyamán a glutént egy hozzáadott enzim segítségével – majdnem – teljesen kivonják a sörökből, így elérik a törvény által megszabott 20 mg / kg értéket. (sok import palackon-dobozon a ppm érték szerepel, ez az angol parts per million rövidítése, és ugyanezt az értéket takarja.) Sőt, a ma használatos technológiával általában ezt az értéket sikerül leszorítani 3-6 mg / kg értékre a piacon kapható gluténmentesként árulható sörök többségénél. Fontos mozzanat, hogy a főzési eljárás során is ügyelni kell arra, hogy a főzőrendszer, amelyen a gluténmentes sör készül, ne legyen gluténtól szennyezett. Technológiailag tehát ma már nem akkora kihívás gluténmentes sört készíteni. Kérdés, hogy – akár az alkoholmentes söröknél – ez mennyire megy az élvezeti érték rovására. Az is egy fontos tényező, hogy a gluténérzékeny sörbarátok pénztárcáját mennyire terheli meg.

A gluténmentes sörök legolcsóbbja, amit találtam, a Penny Marketben kapható Edelmeister márka (a lengyel Van Pur sörgyár gyártja, ahol több kiskereskedelmi lánc saját márkás sörei is készülnek bérfőzetként) gluténmentes lágersöre 359 Ft / 0,5l áron vehető meg. Ez a sör egy 4,2%-os átlag nagyüzemi láger. Ne várjon senki csodát, aki ezt veszi, itt a funkcionalitás és az ár lehet egyedül vonzó, komoly élvezeti értéke nincs, tucattermék.

Fotó: Vásárhelyi István

A hagyományos lágerek nemzetközi kínálatból a legkönnyebben az Estrella Damm, egy spanyol, az elzászi Damm testvérpár által alapított sörgyár márkája elérhető. Az Estrella a gasztronómiából ismerős lehet, mivel a híres séffel, Ferran Adriaval közreműködve készítették Inedit nevű sörüket, ami a mesterszakács szerint minden fogás mellé kiváló kísérő. A jokersörökben ugyan nem hiszünk, de az Estrella Dammnál a sima gluténmentes Daura az Edelmeisternél egy anyagerősebb (5,4%) és ízesebb lágersör. Megkóstoltuk és kis kompromisszumokkal jól fogyasztható. Kevesebb, mint 3 mg / kg glutént tartalmaz, ezt a címkén is büszkén hirdetik. Mellette találunk alkoholmentes és alkoholmentes citromos változatot, ez a FreeDamm, melyeknek még a kalóriaértéke is rendkívül alacsony 66 kcal / 0,33 l. Az áruk már borsosabb, 800 Ft körül van a 0,33-as palack.