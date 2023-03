Sör és füst – a Rauchbier-sztori

A tartalmas, ízes Märzen sötét, rezesen barnás színe és csodás telt, harapható íze miatt talán a legnépszerűbb. Megízlelhetjük a búzasörüket, a Weizent, ami fanyarabb, érdekesebb ízhatásokat rejt. A sörbarátok, ha ellátogatnak a főzde sörözőjébe kipróbálhatják a most már palackban is kapható Fastenbiert, melynek mellékneve Cervesia Quadragesimae is a böjt időszakára utal.