Ukrajna több fronton is hátrál, Brüsszel nem áll le

Az ukrajnai háború újabb fordulópontjához érkezett: az orosz csapatok bevették a Zaporizzsja megyei Veszelét, miközben a donyecki és harkivi frontokon az ukrán erők súlyos veszteségeket szenvedtek. A hadifoglyok és elhunyt katonák cseréje révén Ukrajna újabb ezer holttestet kapott vissza, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentése szerint pedig a szerdai orosz támadások három ukrán atomerőmű működését is befolyásolták. A légicsapások és az ukrán városok elleni rakétatámadások közepette az Európai Unió továbbra is az agresszió elítélésére és Ukrajna támogatására helyezi a hangsúlyt, annak ellenére, hogy sorra derülnek ki a korrupciós botrányok és belpolitikai zűrzavarok.

Az ukrajnai háború újabb fordulópontjához érkezett. Fotó: AFP

Elfoglalta az orosz hadsereg a Zaporizzsja megyei Veszele települést az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva szerint a Donyecki régióbeli Pokrovszk város felmentése érdekében az ukrán hadsereg hat támadással próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 180 katonát, valamint egyebek mellett kilenc páncélozott harcjárművet veszített.

A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál és Kutykivkánál két sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésére, és a város térségében mintegy félszáz katonát, valamint egyebek mellett négy páncélozott harcjárművet veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

Igor Kimakovszkij, a Donyecki Népköztársaság vezetőjének tanácsadója a TASZSZ orosz hírügynökségnek csütörtökön azt mondta, hogy a Pokrovszktól (orosz nevén: Kraszoarmejszk) keletre fekvő, ugyancsak ostromlott Mirnohrad (Dimitrov) pincéiben legkevesebb kétezer civil kereshetett menedéket. A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni.

Ukrajna újabb ezer holttestet kapott vissza. Fotó: AFP

Oroszország a két hadviselő fél között lezajlott cserében újabb ezer holttestet adott vissza Ukrajnának, amelyek az orosz fél közlése szerint ukrán katonákéi – közölte csütörtökön a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó ukrán koordinációs törzs. Ezzel összefüggésben a bűnüldöző szervek nyomozói a belügyminisztérium szakértői intézményeivel együttműködve a közeljövőben minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, és azonosítják a hazaszállított holttesteket – tette hozzá a koordinációs törzs. Olekszandr Szorocsik, Ukrajna nemzetközi szervezetek mellett működő állandó bécsi képviseletének első titkára, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet biztonsági együttműködési fórumán kijelentette, hogy

Oroszország már 23 Novator rakétát vetett be Ukrajna ellen, amelyek képesek nukleáris töltetet hordozni, és korábban már betiltották őket.

Kiemelte, hogy Oroszország továbbra is súlyosan megsérti a közepes és kisebb hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló szerződést (INF), mivel már jóval annak hivatalos megszűnése előtt tiltott rendszereket fejlesztett és telepített, rendszeresen megszegve vállalt kötelezettségeit, és ezt nyilvánosan tagadva.

Megerősített bizonyítékaink vannak arra, hogy Oroszország bevetette a 9M729-es, azaz Novator rakétákat, amelyek képesek nukleáris töltetet hordozni, és amelyeket az INF-szerződés kifejezetten tiltott

– hangsúlyozta a diplomata. Hozzátette, hogy éppen ennek a rakétának az orosz gyártása volt az oka annak, hogy az Egyesült Államok 2019 augusztusában kilépett az INF-szerződésből. Szorocsik szavai szerint a rakéta hatótávolsága meghaladja az 1200 kilométert. Szorocsik emellett beszámolt Oroszország ukrán városok elleni múlt heti légitámadásairól. Elmondta, hogy csupán ebben az időszakban Oroszország 1718 csapásmérésre alkalmas drónt és hetven rakétát indított, amelyek közül 25 ballisztikus volt. – Felszólítjuk az EBESZ valamennyi részt vevő államát, hogy lépjenek túl az aggodalom kifejezésén, és erősítsék meg a szankciókat, szigeteljék el az agresszort, erősítsék Ukrajna légvédelmi rendszerét, valamint támogassák a felelősségre vonás mechanizmusait. Bármilyen kevésbé határozott lépést Moszkva felhatalmazásként értelmez majd a terror folytatására – hangsúlyozta.