Orosz rakéták tarolták le Harkivot

A támadás részleteit Vitalij Karabanov, Balaklija katonai adminisztrációjának vezetője ismertette. Tájékoztatása szerint a rakéták közvetlenül lakóházak közelében csapódtak be, jelentős károkat okozva az épületekben és a környező parkoló autókban. A sérülteket azonnal kórházba szállították, összesen kilenc embert – köztük több gyermeket, akik 2010 és 2011 között születtek – érintett a támadás, ami tovább fokozza a helyiek félelmét és a városban uralkodó feszültséget – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját. Fotó: AFP

Oleg Sinehubov, a Harkivi Területi Hivatal vezetője szerint a rakéták a város központjában súlyos pusztítást végeztek, több épületet megrongálva. A hatóságok attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek, ezért a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak.

A helyszínen tűzoltók, mentősök és katonai egységek együttműködve próbálják ellátni a sérülteket és felmérni a károkat.

A támadások miatt a helyi riasztórendszer folyamatosan működik, a hatóságok pedig újabb bejelentésekre számítanak a következő órákban.