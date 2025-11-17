Rendkívüli

Hamarosan fontos bejelentést tesz Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek – kövesse nálunk élőben! + videó

rakétarakétatámadásukrajnai háborúUkrajnaorosz-ukrán-háború

Orosz rakéták tarolták le Harkivot

Balakliját ismét orosz rakétatűz érte: a Harkiv megyei város szívébe csapódó két lövedék súlyos pusztítást okozott. A helyi hatóságok szerint már három halottról és több mint egy tucat sérültről tudni, miközben a segélykérések folyamatosan érkeznek. A mentők és a katasztrófavédelem emberei megállás nélkül kutatják át a romokat, mert attól tartanak, hogy újabb áldozatok kerülhetnek elő a törmelékek alól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 9:28
Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A támadás részleteit Vitalij Karabanov, Balaklija katonai adminisztrációjának vezetője ismertette. Tájékoztatása szerint a rakéták közvetlenül lakóházak közelében csapódtak be, jelentős károkat okozva az épületekben és a környező parkoló autókban. A sérülteket azonnal kórházba szállították, összesen kilenc embert – köztük több gyermeket, akik 2010 és 2011 között születtek – érintett a támadás, ami tovább fokozza a helyiek félelmét és a városban uralkodó feszültséget – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját
Újabb brutális orosz csapás: rakéták tarolták le Balakliját. Fotó: AFP

Oleg Sinehubov, a Harkivi Területi Hivatal vezetője szerint a rakéták a város központjában súlyos pusztítást végeztek, több épületet megrongálva. A hatóságok attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek, ezért a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak. 

A helyszínen tűzoltók, mentősök és katonai egységek együttműködve próbálják ellátni a sérülteket és felmérni a károkat.

A támadások miatt a helyi riasztórendszer folyamatosan működik, a hatóságok pedig újabb bejelentésekre számítanak a következő órákban. 

A mostani támadás egyáltalán nem volt elszigetelt eset: az éjszaka folyamán az orosz erők Shahed típusú drónokkal csaptak le az odesszai régióban található Izmail városára is. 

Mindeközben egy nappal korábban Harkiv megyében három civil sérült meg hasonló csapások következtében. A kelet-ukrajnai helyzet így továbbra is rendkívül feszült, a polgári lakosság folyamatosan ki van téve a rakéta- és dróntámadások veszélyének. A hatóságok előre figyelmeztetnek: a következő napokban újabb orosz hadműveletekre lehet számítani a térségben.

 

Borítókép: Ukrán tűzoltó a romok között (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Kína meghosszabbította a vízummentességet a magyaroknak, Volgográdot dróntámadás érte, Trump újra dicsérte Orbánt

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu