Szombat reggel újabb, országos méretű riasztás volt Ukrajnában. Először Kijev térségében figyelmeztettek légicsapás veszélyére. Az ukrán vezetés először északkelet felől jelzett ballisztikus fenyegetést, később azonban már arról beszéltek, hogy az orosz hadsereg vadászgépeket is bevetett – számolt be róla az RBC-Ukraine forrásaira hivatkozva az Origo.

Pánikhangulat Kijevben: ballisztikus csapástól tartanak Fotó: AFP

A légierő külön hangsúlyozta, hogy a MiG–31K típusú gépek megjelenése komoly riadalomra ad okot, hiszen ezek hordozzák a hírhedt Kinzsal aeroballisztikus rakétákat – amelyek ellen az ukrán légvédelem még mindig nem talál hatékony módszert. A hivatalos figyelmeztetés szerint „egész Ukrajna veszélyben van”, miután a MiG–31K felszállását is rögzítették.

A lakosságot ismét a menedékhelyek felkeresésére szólították fel, és külön kiemelték azt is, hogy tilos bármilyen felvételt készíteni a légvédelem működéséről.

A kijevi hatóságok szerint ugyanis a videók és fotók könnyen az orosz katonai hírszerzés kezébe kerülhetnek – ami arra utal, hogy az ukrán vezetés továbbra sem bízik a civil lakosság információkezelési fegyelmében.