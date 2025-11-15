Rendkívüli

Szombat hajnalban ismét légiriadó bénította meg Ukrajnát: Kijevben és több tartományban egyszerre rendelték el a riadókészültséget, miután az ukrán radarok orosz MiG–31K gépek felszállását észlelték. Az ilyen típusú vadászgépek rendszerint ballisztikus rakéták hordozóiként jelennek meg a harctéri műveletekben, ezért a kijevi vezetés attól tart, hogy újabb, az egész országot érintő támadáshullám indulhat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 9:59
Oroszország bevetheti rettegett fegyverét Forrás: AFP
Szombat reggel újabb, országos méretű riasztás volt Ukrajnában. Először Kijev térségében figyelmeztettek légicsapás veszélyére. Az ukrán vezetés először északkelet felől jelzett ballisztikus fenyegetést, később azonban már arról beszéltek, hogy az orosz hadsereg vadászgépeket is bevetett – számolt be róla az RBC-Ukraine forrásaira hivatkozva az Origo.

Pánikhangulat Kijevben: ballisztikus csapástól tartanak
Pánikhangulat Kijevben: ballisztikus csapástól tartanak Fotó: AFP

A légierő külön hangsúlyozta, hogy a MiG–31K típusú gépek megjelenése komoly riadalomra ad okot, hiszen ezek hordozzák a hírhedt Kinzsal aeroballisztikus rakétákat – amelyek ellen az ukrán légvédelem még mindig nem talál hatékony módszert. A hivatalos figyelmeztetés szerint „egész Ukrajna veszélyben van”, miután a MiG–31K felszállását is rögzítették.

A lakosságot ismét a menedékhelyek felkeresésére szólították fel, és külön kiemelték azt is, hogy tilos bármilyen felvételt készíteni a légvédelem működéséről. 

A kijevi hatóságok szerint ugyanis a videók és fotók könnyen az orosz katonai hírszerzés kezébe kerülhetnek – ami arra utal, hogy az ukrán vezetés továbbra sem bízik a civil lakosság információkezelési fegyelmében.

Újabb éjszakai csapások

A szombat reggeli riadó nem a semmiből érkezett: az ukrán hátországot már az azt megelőző éjszaka is komoly csapássorozat rázta meg. Péntek este – november 14-én – az orosz hadsereg ismét a precíziós Kinzsal aeroballisztikus rakétákat vetette be, ezúttal a Hmelnickij területen fekvő Sztarokosztyantyiniv volt a fő célpont.

Az ukrán légierő elismerte: a támadás stratégiai szempontból érzékeny helyszínt ért, hiszen Moszkva rendre igyekszik megbénítani azokat a katonai objektumokat, amelyek az ukrán hadműveletek hátterét adják.

A mostani csapások is ebbe a sorba illeszkedtek. Nem sokkal később Dnyeper térsége alatt ropogtak a detonációk. Ezúttal drónrajok érkeztek, amelyek az ipari körzeteket és több kritikus infrastruktúrához tartozó épületet támadtak meg. A találatok után több létesítmény lángba borult, egy civil megsérült, és a katasztrófavédelem egész éjjel dolgozott a tüzek elfojtásán. A helyi hatóságok szerint több vállalkozás napokra kieshet a működésből. Az ukrán jelentések azt állítják, hogy az orosz erők az éjszaka során száznál is több drónt, valamint további Kinzsal rakétákat indítottak különböző célpontok ellen. 

Kijev továbbra is készenlétben

A szombat reggeli, gyakorlatilag az egész országra kiterjedő riadó jelzi, hogy a helyzet továbbra sem nyugszik meg. A MiG–31K gépek mozgásáról érkező friss radarinformációk miatt az ukrán parancsnokság attól tart, hogy bármelyik pillanatban újabb csapássorozat indulhat.

Borítókép: Égő gyárépület Kijevben (Fotó: AFP)

