Washington Moszkva feltételeihez közelítő béketervet tesztel – Kijevben nő a félelem

Donald Trump amerikai elnök újabb kísérletet tett az orosz–ukrán háború lezárására, és „új békekeretet” kezdett el tesztelni – írta a The Kyiv Independent. A lap szerint a javaslatot Steve Witkoff amerikai különmegbízott készíti elő, aki közvetlen kapcsolatban áll Kirill Dmitrijevvel, Oroszország vezető gazdasági tárgyalójával.

Washington egy új békekeretet tesztel Ukrajna és Oroszország háborújának lezárására Fotó: Sergey Bobylev/AFP

A portál informátora szerint Washington már tájékoztatta Ukrajnát és Európa képviselőit is az elképzelésekről. A koncepció azt feltételezi, hogy Kijevnek bizonyos területeket kellene feladnia, és egyes fegyverrendszerekről is le kellene mondania, továbbá a hadsereg létszámát is csökkenteni kellene.