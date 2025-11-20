fegyverrendszerbékeOroszországUkrajnaWashingtonorosz-ukrán háború

Washington Moszkva feltételeihez közelítő béketervet tesztel – Kijevben nő a félelem

Kijevben komoly aggodalmat keltett, hogy Washington egy új békekeretet tesztel Ukrajna és Oroszország háborújának lezárására. A The Kyiv Independent szerint a terv részeként Ukrajnának területeket kellene átadnia, fegyverrendszerekről lemondania és a hadsereg létszámát csökkentenie – mindezt olyan keretrendszerben, amely egyre inkább Moszkva maximalista feltételeihez igazodik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 20:58
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök újabb kísérletet tett az orosz–ukrán háború lezárására, és „új békekeretet” kezdett el tesztelni – írta a The Kyiv Independent. A lap szerint a javaslatot Steve Witkoff amerikai különmegbízott készíti elő, aki közvetlen kapcsolatban áll Kirill Dmitrijevvel, Oroszország vezető gazdasági tárgyalójával.

Washington egy új békekeretet tesztel Ukrajna és Oroszország háborújának lezárására
Washington egy új békekeretet tesztel Ukrajna és Oroszország háborújának lezárására Fotó: Sergey Bobylev/AFP

A portál informátora szerint Washington már tájékoztatta Ukrajnát és Európa képviselőit is az elképzelésekről. A koncepció azt feltételezi, hogy Kijevnek bizonyos területeket kellene feladnia, és egyes fegyverrendszerekről is le kellene mondania, továbbá a hadsereg létszámát is csökkenteni kellene.

Egy elnöki hivatalban dolgozó ukrán forrás élesen bírálta az elképzelést:

Határozottan nem lelkesedünk a terv iránt

 – mondta. Hozzátette: „Úgy tűnik, Washington egy Moszkva követeléseivel összhangban lévő keretrendszer felé mozdul el.”

A cikk felidézi: korábban a Kreml több maximalista követelést elvetett, és a területi engedményekre fókuszált. Most azonban – a háborús helyzet romlása és az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányok miatt – ismét keményebb feltételek kerültek előtérbe. A Kyiv Independent forrása szerint a Kreml megerősítette maximalista feltételeit, mivel érzékeli Ukrajna gyengülő pozícióját.

Mindeközben egy amerikai katonai delegáció is Ukrajnában járt, hogy a fronthelyzetet első kézből értékelje, majd Moszkvában folytasson tárgyalásokat – szintén a békekezdeményezés részeként.

A politikai tárgyalások hónapok óta stagnálnak. Kijev a jelenlegi frontvonal menti tűzszünetet szorgalmazza. Moszkva továbbra is követeli Kelet-Donyeck és Luhanszk teljes átadását. Amikor a Kreml szóvivőjét, Dmitrij Peszkovot kérdezték a folyamatokról, annyit mondott: „Jelenleg nincsenek jelentésre váró fejlemények.”

Zelenszkij elnök közben diplomáciai offenzívába kezdett: Törökországba utazott, hogy újraélessze a tárgyalásokat Oroszországgal. Az X-en közzétett üzenetében azt írta:

Csak Trump elnöknek és az Egyesült Államoknak van elegendő ereje ahhoz, hogy a háború végre véget érjen.

Kiemelte azt is: „Ukrajna minden erős és tisztességes javaslatot támogatott a háború befejezésére.” Törökország szerepét is méltatta, hangsúlyozva, hogy Kijev kész más formátumokban is együttműködni, ha azok eredményt hozhatnak: „A vérontás megállításának és a tartós béke elérésének fő módja, hogy Ukrajna együttműködjön szövetségeseivel, az Egyesült Államok pedig hatékony és erős maradjon.”

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

