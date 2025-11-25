Új korszak a határvédelemben: páncélos rendőrségi járművek érkeznek a magyar–szerb határra

Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával csaknem 9,2 milliárd forintért vásárol gépjárműveket és technikai eszközöket a magyar–szerb határ védelmének erősítésére a rendőrség – tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata kedden.

A magyar-szerb határt védő kerítés (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Az elmúlt években a határsértők jelentős károkat okoztak a járőrgépkocsikban, annak ellenére, hogy az autók egy részét védőráccsal látták el. A migránsok kövekkel, fa- és fémdarabokkal, betonacéllal, fémgolyókkal rongálták meg a kocsik ablakait, visszapillantó tükreit, megkülönböztető jelzését, kerekeit. A támadások következtében számos jármű hosszabb időre használhatatlanná vált.

A közvetlenül a rendőröket célzó támadások több esetben az ajtók és a karosszéria átlyukasztásával, átszúrásával, felszakításával jártak, amelyek – a rendőrök életének és testi épségének veszélyeztetése mellett – jelentős és időigényes javítási munkákat tettek szükségessé.

A határon az első vonalban szolgálók életének és testi épségének, valamint a gépjárművek megóvásának érdekében rendészeti célra kialakított, emelt védelmi képességgel rendelkező gépjárműveket vásárol a rendőrség.