Új korszak a határvédelemben: páncélos rendőrségi járművek érkeznek a magyar–szerb határra

Mintegy 9,2 milliárd forintból vásárol megerősített védelmű járműveket és korszerű megfigyelőeszközöket a rendőrség a magyar–szerb határ védelmének erősítésére.

2025. 11. 25. 21:26
Megerősítik a kerítést a magyar-szerb határon Fotó: Rosta Tibor
Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával csaknem 9,2 milliárd forintért vásárol gépjárműveket és technikai eszközöket a magyar–szerb határ védelmének erősítésére a rendőrség – tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata kedden.

Röszke, 2022. október 28. Fogvatartottak dolgoznak a magyar-szerb határon, Röszke közelében a határvédő kerítés megerősítésén 2022. október 28-án. MTI/Rosta Tibor
A magyar-szerb határt védő kerítés (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Az elmúlt években a határsértők jelentős károkat okoztak a járőrgépkocsikban, annak ellenére, hogy az autók egy részét védőráccsal látták el. A migránsok kövekkel, fa- és fémdarabokkal, betonacéllal, fémgolyókkal rongálták meg a kocsik ablakait, visszapillantó tükreit, megkülönböztető jelzését, kerekeit. A támadások következtében számos jármű hosszabb időre használhatatlanná vált.

A közvetlenül a rendőröket célzó támadások több esetben az ajtók és a karosszéria átlyukasztásával, átszúrásával, felszakításával jártak, amelyek – a rendőrök életének és testi épségének veszélyeztetése mellett – jelentős és időigényes javítási munkákat tettek szükségessé.

A határon az első vonalban szolgálók életének és testi épségének, valamint a gépjárművek megóvásának érdekében rendészeti célra kialakított, emelt védelmi képességgel rendelkező gépjárműveket vásárol a rendőrség.

A jelenleg használt felderítő és megfigyelőeszközökkel, rendszerekkel ellenőrizhető a magyar–szerb határ, szögezte le a rendőrség, hozzátéve: 

a fejlesztések célja a felderítő és megfigyelőképesség növelése.

A mobil és kézi megfigyelőeszközök a második és harmadik vonalban alkalmazhatók nyílt, sík területen. A rejtett szenzoreszközök a fás, lombos területek megfigyelésére alkalmasak.

A járőröket még a készenléti szervezetek által használt EDR-hálózat segítségével hangalapú utasításokkal irányítják, miközben a technológiai már lehetővé tenné, hogy az eszközöket integráltan, egységes rendszerben alkalmazzák, a vizuális felderítési adatokat megosszák a különböző döntési szinteken dolgozókkal, valamint a járőrökkel, olvasható a kommünikében.

A közlemény szerint a fejlesztés 2027 végére valósul meg.

Borítókép: Megerősítik a kerítést a magyar–szerb határon (Fotó: Rosta Tibor)


Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

